Fuerte disputa entre Berni y la Ministra de Seguridad de la Nación

El funcionario bonaerense echó a un representante de Sabina Frederic que se había acercado a Luján al ser encontrada la niña de Villa Lugano desaparecida. Acusó a ambos de inoperantes. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, celebró en declaraciones radiales la aparición con vida de la niña secuestrada en Villa Lugano el lunes e hizo hincapié especialmente en el trabajo coordinado entre los gobiernos nacional, bonaerense y porteño. Sin embargo, la convivencia entre las tres administraciones no fue tan pacífica como se creía. Así quedó demostrado ayer al mediodía, cuando el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, echó al secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, de una conferencia de prensa que había sido anunciada en Luján luego de la aparición de la niña de 7 años. "¿Qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de puta?", le dijo Berni a Villalba apenas lo visibilizó. Y continuó: "Vos y tu ministra, que es una inútil, le hacen mal a la policía, no me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto, hijo de puta, te voy a cagar a trompadas". Sorprendidos, los testigos atinaron a separar a los funcionarios. Villalba quiso apaciguar los ánimos pero Berni estaba enfurecido e incluso llegó a lanzar dos cabezazos. Berni fue consultado por el tema durante la conferencia de prensa. "Su hipocresía e inoperancia le hacen muy mal a la provincia de Buenos Aires", recalcó Berni. "Estuvimos 24 horas buscando abajo de cada baldosa de la provincia de Buenos Aires y nos dejaron solos", lanzó Berni ante la prensa, al referirse a Villalba y Frederic. El escándalo, que tuvo como testigos al jefe de la Policía bonaerense y a otros oficiales de alto rango, se suma a una larga historia de desencuentros entre las oficinas de Berni y de Frederic. Por su parte, Sabina Frederic intentó minimizar la tensión con su par de la provincia de Buenos Aires. En diálogo con Radio Con Vos, consideró que la violenta reacción de Berni con Eduardo Villalba tiene que ver con el "ego" y que es un tema que deberá manejar el gobernador Axel Kicillof. "Es mejor no avanzar en ese sentido, lo que a nosotros nos ocupa como Gobierno nacional es ejercer nuestras obligaciones, de lo que haga el ministro se tendrá que ocupar el Gobernador, no es un tema nuestro. Trabajamos y la situación en la que Villalba acompañaba a la Fiscal para tener siempre contacto con la Fiscalía General, eso es lo importante, lo otro no suma. Me parece que nadie en particular tuvo mérito, hay un compromiso de muchos, todos seguimos el rastreo a través de las imágenes, darle el protagonismo a una persona es injusto. Hay que acostumbrarse que el Estado debe funcionar independientemente de las personas y destacar la institucionalidad". Y agregó: "Hay un problema de ego, lo que a nosotros nos ocupa como gobierno nacional es ejercer nuestra responsabilidad, de lo que haga el ministro de Seguridad de la Provincia se tendrá que ocupar el Gobernador. Todo lo demás no le suma a nadie".



Sergio Berni, Ministro de Seguridad bonaerense



Fuerte disputa entre Berni y la Ministra de Seguridad de la Nación

