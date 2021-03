Efemérides del día de la fecha, 19 de Marzo

DÍA MUNDIAL DEL SUEÑO Establecido por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño (WASM) en el año 2008, en este día se remarca la importancia del sueño y su impacto en la salud a la vez que se difunde información acerca de los trastornos del sueño. El tema de este año es "Sueño regular, futuro saludable" y tiene el propósito de destacar que el sueño es un pilar de la salud que permite tener un estado físico y mental más saludable. La Doctora Celia Daraio, especialista en Medicina del Sueño y fundadora de Neuromed Argentina, manifestó al diario "MDZ online": "un sueño saludable previene enfermedades cardiovasculares, metabólicas y degenerativas, entre ellas, la obesidad, la depresión y el Alzheimer. Reduce accidentes de tránsito, laborales e incluso en el hogar". Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) un adulto debe dormir entre 7 y 8 horas diarias mientras que los niños entre 6 y 12 años deben descansar entre 9 y 12 horas de acuerdo con la Academia Pediátrica Americana. Desde el Grupo de Trabajo en Medicina del Sueño y Cronobiología de APSA (Asociación de Psiquiatras Argentinos) y la AAMS (Asociación Argentina de Medicina del Sueño) recomiendan fijar horarios para despertarse e irse a dormir, evitar utilizar celulares, tablet y computadoras en las horas previas a acostarse y mantener un ambiente confortable para dormir.



RIVER SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA 1993 Hace 27 años River empataba frente a Argentinos Juniors y se consagraba campeón del Torneo Apertura 1993. El equipo dirigido por Daniel Passarella e integrado por Sergio Goycochea, Fernando Gamboa, Julio César Toresani, Sergio Berti y Hernán Crespo, debutó empatando sin goles contra Banfield. En el siguiente partido empató 2 a 2 frente a Independiente con goles de Ramón Medina Bello y, en la tercera fecha, cayó 1 a 0 contra Gimnasia y Esgrima La Plata. El primer triunfo llegó en la cuarta fecha cuando le ganó a Huracán 2 a 1 con tantos de Medina Bello y Facundo Villalba. Tras golear a Belgrano y a Newell´s Old Boys, el "Millonario" venció a Ferro 2 a 0, con goles de Ariel Ortega y Walter Silvani, y lideró el campeonato. A lo largo del torneo, River ganó 9 partidos, empató 6 y perdió 4. En la última fecha, el partido se disputó en "El Monumental" frente a Argentinos Juniors; Toresani abrió el marcador, no obstante, a escasos minutos del final, Norberto Ortega Sánchez empató el encuentro. Como solo bastaba el empate para gritar campeón River dio la vuelta olímpica en su estadio: "creo que de los tres títulos que hemos ganado este es el más emotivo. No sé si el que mejor jugamos pero el más emotivo sin ninguna duda porque esto se transmitió hacia la gente" expresó Passarella.



SE LANZA "DRESSED TO KILL" Un día como hoy en el año 1975, "Kiss" lanzaba su tercer álbum "Dressed to Kill". Producido por Neil Bogart y la banda estadounidense e integrado por canciones compuestas por el grupo norteamericano, el disco contiene uno de los grandes éxitos de la banda, "Rock and roll all nite", junto con los sencillos "C´mon and love me", "She", "Rock bottom" y "Room service".



Efemérides del día de la fecha, 19 de Marzo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar