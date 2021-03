Conocido vecino del barrio Ariel del Plata y fundador de DIPSOL, la primera escuela privada de Soldadura en el país. Este jueves 18 de marzo, a los 84 años de edad, falleció Miguel Ángel Dipaola, reconocido vecino de nuestra ciudad que dejó huella por su acción dedicada a la capacitación de jóvenes y trabajadores. De hecho, el 4 de abril de 1977 había fundado en Campana la primera Escuela de Soldadura privada del país y convirtió a Dipsol en una empresa regional líder en la capacitación de oficios metal mecánicos. En los comienzos, la tarea docente estuvo orientada a la enseñanza del oficio a particulares y empleados de pequeñas empresas. Pero, posteriormente, grandes empresas de la zona iniciaron ciclos de capacitación en las aulas de Dipsol. "He dedicado toda mi vida a esta profesión que amo y transmito todos mis conocimientos a quienes quieran recibirlos; primero como soldador, luego como técnico y posteriormente capacitador", contó Dipaola en una carta dirigida a nuestro diario en el año 2012. En ese mismo texto definía a Campana como "ciudad próspera, afectiva y acogedora" y a la que quería "personalmente, como si fuera la ciudad que me vio nacer". En ese año 2012 también presentó en la Biblioteca Pública Municipal el libro titulado "Tecnología y procesos de soldadura y corte". En junio de 2015, en el marco del 130º aniversario de Campana, fue reconocido por su compromiso barrial en Ariel del Plata "por su eterna colaboración con sus vecinos". Por entonces, era el presidente de la Sociedad de Fomento del barrio. Era, sin dudas, un vecino comprometido con su barrio y con fuertes convicciones que expresaba y compartía con su comunidad asiduamente a través del Correo de Lectores de nuestro diario. Desde La Auténtica Defensa lamentamos profundamente su fallecimiento y enviamos nuestras condolencias a toda su familia.





In memoriam:

Falleció ayer Miguel Ángel Di Paola

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar