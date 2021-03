Andrés Díaz Lucero

Los trastornos del sueño son un grupo de afecciones del dormir, ya sean dificultades para conciliar el sueño, mantenerlo, conductas inapropiadas durante el mismo, problemas con el ritmo de sueño y/o episodios de somnolencia diurna. La gran dificultad que engloban todos estos trastornos es el padecimiento del paciente y el bajo rendimiento en las actividades diarias. Vamos a detallar un poco cada una de estas dificultades: Cuando hablamos de complicaciones para conciliar el sueño o insomnio de conciliación no referimos a cuando las personas no pueden iniciar el sueño, este puede ser temporario o crónico y suele asociarse a estrés o ansiedad, así como a conductas inapropiadas como ingestas abundantes, bebidas energizantes y/o cafeinadas y actividades hiperactivantes como discusiones, fiestas, etc. muy cercanas al dormir. En cambio, cuando nos referimos a las dificultades para mantener el sueño o insomnio de mantenimiento hablamos de pacientes que una vez dormidos tienen despertares nocturnos y ya no pueden volver a conciliar el sueño, estos despertares no deben ser confundidos con los otros trastornos del sueño que son las conductas inapropiadas del sueño, ya que estos son otro capítulo dentro de los problemas del dormir, que son las parasomnias como por ejemplo el sonambulismo, terrores nocturnos, síndrome de piernas inquietas, parálisis del sueño, síndrome de apneas del sueño, etc. Si bien muchas veces las causas de ambos trastornos suelen ser las mismas que las mencionadas anteriormente en el primer ítem, en este caso también hay que descartar otras causas tanto metabólicas, endocrinológicas, neurológicas, psiquiátricas, etc. Trastornos del ritmo del sueño en este caso hacemos mención a las dificultades asociadas por ejemplo a las personas que suelen viajar mucho con grandes cambios de horarios (jet lag), así como también a los trabajadores con turnos rotativos, a las personas acostumbradas a una rutina, la cual cambiaron, en adultos mayores que se van alterando estos ritmos y últimamente es muy frecuente observar en tiempos de pandemia y sobre todo en niños y adolescentes que duermen de día y estén vigiles de noche. Por último hablaremos de la somnolencia diurna o hipersomnia, en este caso no nos referimos a personas que por alguna razón no pudieron descansar la noche anterior y están cansadas al día siguiente, sino a personas que a pesar de haber descansado bien no pueden contener el sueño al día siguiente, por ejemplo es el caso de la Narcolepsia que es un trastorno crisis de sueño súbito, o somnolencia diurna asociada a otra patologías como enfermedades virales, fibromialgia, depresión, hipotiroidismo, obesidad, etc. Para el estudio de estos trastornos es necesario realizar polisomnografía del sueño, análisis de laboratorio y otros estudios que un equipo interdisciplinario de neurólogos, psiquiatras, endocrinólogos, neumonólogos, nutricionistas, etc. irán indicando para llegar a un buen diagnóstico y tratamiento. Dr. Andrés Díaz Lucero - Psiquiatra y Neurólogo Infanto-Juvenil - (MN 113321 - MP 57458) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

19 de Marzo; Día de los Trastornos del Sueño

Por Dr. Andrés Díaz Lucero

