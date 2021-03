Cobre Donde quema el astro

con su estela de fuego

resplandece en los cactus

arriba en las montañas. . Se filtra en la ventana

pintando mi camastro

los flecos de la colcha

acarician el suelo,

de trigo sus colores. . Y en un lugar lejano

donde nunca había estado

me brindó su sonrisa

redonda refulgente

pintado con barniz. . Y me venció el cansancio

agreste de la tarde

con perfumes silvestres

y el canto de los pájaros. . Me despertó la brisa

que entró por la ventana

y el tul de las cortinas

rozaban mi camastro

donde dormí esa noche,

en un lugar lejano. . Y entonces ví las manos

acariciar el barro

de aquel viejo alfarero,

que hacía los cacharros

y anillos a sus tinajas.



Imagen de Luis Pisaco. Ruinas de San Ignacio (Misiones)



Luis Alberto Pisaco - Derechos de autor ® Integrante de Sociedad Argentina de Escitores (SADE) Filial Campana

