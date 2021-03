El pasado fin de semana se desarrolló el segundo encuentro del año en Rey Park 4x4. El pasado fin de semana se desarrolló el segundo Encuentro Off Road del año, nuevamente en Pilar, donde se hicieron presentes vehículos y pilotos campanenses que integran el Club El Cañón 4x4 que preside Javier Murillo. Esta jornada de Trial 4x4 se desarrolló en el predio Rey Park 4x4 Off Road, que había sido también escenario del primer encuentro realizado en febrero pasado, después del largo parate que impuso la pandemia de coronavirus a lo largo de 2020. El campanense más destacado volvió a ser Jorge Bigi, quien estuvo acompañado por el popular "Ruso" Tagliaferro como navegante. Después de haber ganado la Categoría 1 en el primer encuentro, repitió el triunfo en este Trial 4x4. Por su parte, Iñaki Murillo logró el segundo puesto en la Categoría 3. Acompañado por Sergio Yedro como navegante, el resultado terminó siendo muy meritorio por los diferentes inconvenientes que debió sortear: el sábado, la rotura del motor lo condicionó para cerrar ese día, pero junto a su equipo no dudó en regresar a Campana, trabajar toda la noche para rearmar el motor y salir a las 5 de la mañana nuevamente rumbo a Pilar, donde se realizó una tarea titánica en pleno desarrollo de la competencia, dado que el motor empezó a fallar otra vez. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena: Iñaki llegó al final y logró ganarse un lugar en el podio. Claro está, el sabor fue agridulce por el estado en que quedó el motor. De todas formas, el Club El Cañón 4x4 volvió a decir presente en el Rey Park 4x4 Off Road para esta segunda fecha del Campeonato 2021 y nuevamente quedó muy bien representando por sus integrantes.



JORGE BIGI VOLVIÓ A GANAR SU CATEGORÍA Y CELEBRÓ EN LO ALTO DEL PODIO JUNTO A SU ACOMPAÑANTE, EL RUSO TAGLIAFERRO.





IÑAKI MURILLO, EN EL SEGUNDO ESCALÓN DEL PODIO



