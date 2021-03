Este fin de semana comienzan la Copa Chulo Olmos y también el certamen de divisiones inferiores. En ambos habrá participación del Club Ciudad de Campana.

La Federación Metropolitana de Vóley (FMV) ya tiene todo listo para reiniciar sus competencias oficiales después del año de parate que impuso la pandemia de coronavirus. Así, el Club Ciudad de Campana se prepara para retomar la acción.

La Primera División masculina disputará la "Copa Chulo Olmos", el certamen que se realiza cada año como previa a la División de Honor. Integrará la Zona B y debutará el sábado 27 frente a Universidad de Buenos Aires. Posteriormente, el martes 30, se medirá con Municipalidad de Lomas de Zamora.

En tanto, la Primera División Femenina tiene pautada su presentación para este viernes 19 frente a Tortuguitas "B" en condición de visitante, por la primera fecha de la Zona A de la Quinta División.

En cuanto al campeonato de divisiones inferiores, la FMV decidió dividir a los equipos por regiones y nivel. Y estarán compitiendo las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Sub 21, tanto en el certamen masculino como en el femenino.

Así, los chicos Tricolores quedaron en la Zona A de la Región 3 junto a Náutico Hacoaj (al que visitan mañana sábado) y Presidente Derqui

Mientras las Tricolores integran la Zona A de la Región 4 junto a Náutico Zárate (al que reciben mañana sábado desde las 11.00) y Tortuguitas.