INICIA LA 6ª FECHA

Este viernes comienza la sexta fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol con dos partidos. Desde las 19.00 horas, Newells recibe a Unión de Santa Fe en un encuentro correspondiente a la Zona B. En La Lepra ya asumió Germán Burgos como nuevo DT en reemplazo de Frank Kudelka. En tanto, desde las 21.15 habrá duelo de escoltas de la Zona A: Centra Córdoba de Santiago del Estero será local frente a Estudiantes de La Plata. Ambos suman 10 unidades y son perseguidores de Colón (15), único conjunto con puntaje perfecto.

La programación de la fecha continúa mañana con: Patronato vs Huracán (14.00), Gimnasia de La Plata vs Atlético Tucumán (14.00), Banfield vs Lanús (16.15), Vélez vs Independiente (18.30) y Godoy Cruz vs River Plate (21.00). El domingo, en tanto, jugarán: Sarmiento vs Defensa y Justicia (14.00), Colón vs Rosario Central (16.15), San Lorenzo vs Aldosivi (18.30) y Boca Juniors vs Talleres (21.00). La fecha se cerrará el lunes con Arsenal vs Platense (19.00) y Racing Club vs Argentinos Juniors (21.15).

COPA: ÚLTIMA RONDA

Ayer, Atlético Nacional de Medellín venció 3-0 como local a Guaraní de Paraguay y cerró la serie 5-0 en el global para convertirse en el último clasificado a la tercera ronda de la Fase Previa de la Copa Libertadores 2020. Ahora se medirá con Libertad de Paraguay (equipo del campanense Adrián Martínez) por un lugar en la fase de grupos. Los otros tres duelos serán: San Lorenzo de Almagro vs Santos de Brasil, Independiente del Valle vs Gremio de Porto Alegre y Bolívar de Bolivia vs Junior de Barranquilla.

EUROPA LEAGUE

En el cierre de los Octavos de Final, Dinamo Zagreb revirtió su serie ante Tottenham al imponerse 3-0 como local después del 0-2 en la ida. Además, Manchester United eliminó al Milan al ganarle 1-0 como visitante (habían empatado 1-1 en Inglaterra). Los demás resultados fueron: Molde 2-1 Granada (2-3 el global), Arsenal 0-1 Olympiakos (3-2 el global), Shakhtar 1-2 Roma (1-5 el global), Young Boys 0-2 Ajax (0-5 el global), Villarreal 2-0 Dinamo Kiev (4-0 el global) y Rangers 0-2 Slavia Praga (1-3 el global).

LIBERTADORES FEMENINA

Ferroviaria de Brasil se convirtió en el segundo equipo finalista de la Copa Libertadores Femenina 2020 después de vencer 7-6 en la definición por penales a Universidad de Chile (habían igualado 0-0 en los 90 minutos). Su rival por el título será América de Cali, que eliminó en los penales a Corinthians en la otra semifinal.