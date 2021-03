Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 20/mar/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 20/mar/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Villa Dálmine se trajo un punto de Rafaela en otra deslucida actuación Villa Dálmine:

Hoy continúa la segunda fecha El Campeonato 2021 de la Primera Nacional comenzó a desarrollar ayer su segunda fecha en Rafaela. Y hoy continuará con otros siete encuentros. Por la Zona A, dos poderosos del interior como San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba jugarán como visitantes frente a Estudiantes de Buenos Aires y Alvarado de Mar del Plata, respectivamente. En tanto, por la Zona B se presentarán cuatro equipos que ganaron en la primera fecha: Tristán Suárez recibirá a Güemes de Santiago del Estero en duelo de vencedores; mientras Deportivo Morón (dirigido por Lucas Bovaglio) y Santamarina buscarán extender su buen arranque en sus visitas a Ferro Carril Oeste e Instituto de Córdoba. Como en el debut, igualó 0-0 sin generar situaciones de gol. Su próximo compromiso será el domingo 28, como local, frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. El deslucido arranque de Villa Dálmine en el Campeonato 2021 de la Primera Nacional recuerda aquellas palabras del imprescindible Eduardo Galeano, quien se definía como "un mendigo de buen fútbol" que iba por los estadios suplicando por "una linda jugadita, por amor de Dios". Claro está: su compatriota Felipe De la Riva no trabaja para complacer paladares, pero lo mostrado en estos dos primeros partidos por sus dirigidos ha sido muy pobre en ese sentido. Demasiado pobre. La baja de Catriel Sánchez, la imposibilidad de contar por ahora con Alejandro Gagliardi y Luciano Vázquez y los escasos días de trabajo con todas las piezas de este "equipo nuevo" son atenuantes que no se pueden obviar. Pero la respuesta del DT ante estos inconvenientes ha sido refugiar a su conjunto en un orden táctico que lo mantuviera lo más lejos posible de algún error o desacople que conduzca a la derrota. Una decisión que, al mismo tiempo, lo aleja del área rival y limita las individualidades que lo conforman. "La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber", cuenta también el escritor uruguayo en "El fútbol a sol y sombra". Y es que resulta más atractivo volver a sus páginas que repasar los dos empates en cero que ha protagonizado el Violeta en este inicio de temporada. Después de la presentación ante Independiente Rivadavia como local, ayer fue el turno de la primera salida. Y ante Atlético de Rafaela no solo se repitió sistema táctico y performance, sino que además ni siquiera se intentó salir prolijo desde la última línea (más allá del poco éxito que esto le había dado en el debut). El resultado, ante un rival que también mostró limitaciones y tampoco tuvo volumen de juego, terminó siendo otra magra actuación que deja prácticamente escondidos los pocos puntos positivos a rescatar. Es que Villa Dálmine ha logrado mantener el cero en su arco en estas dos primeras presentaciones (la última vez que no recibió goles en partidos consecutivos había sido en noviembre de 2019) y, además, no ha mostrado fisuras en su bloque defensivo, a diferencia de lo ocurrido en el pasado Torneo de Transición. Sin embargo, lo dicho: la propuesta no convence y tampoco ilusiona. Quizás, con mayor "peso ofensivo", la situación sería diferente. Por lo pronto, aquel "diagnóstico" que De la Riva hizo tras el debut no fue atacado todavía y las falencias volvieron a ser las mismas en esta presentación ante Atlético de Rafaela. Es cierto también: queda muchísimo camino por recorrer y apurar conclusiones es siempre un error. Sobre todo cuando existen los atenuantes anteriormente mencionados. El próximo compromiso será el domingo 28 frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn como local, por lo que el DT y el plantel tendrán una semana larga de trabajo. Una buena oportunidad para, al menos, empezar a carretear y a cambiar la imagen. EL PARTIDO Finalmente, De la Riva realizó una sola modificación en el once titular: Tello reemplazó al "tocado" Ojeda. Y a pesar que había adelantado que iba a variar el esquema tras la floja actuación ante Independiente Rivadavia, las bajas de Gagliardi y Vázquez y las molestias de Ojeda atentaron, aparentemente, contra esa posibilidad y, entonces, el uruguayo repitió el 4-1-4-1 del debut. La idea del planteo Violeta quedó clara desde el primer minuto: ser un rival incómodo, que ocupe bien los espacios en su propio campo y presione ordenadamente en la mitad de cancha. Y a medida que fue cumpliendo con ese objetivo, empezó a crecer su protagonismo en el partido. Así, después de mostrar muchas dudas en los primeros minutos cuando recuperaba el balón y debía administrarlo, fue mejorando, logró posicionarse en campo ajeno y hasta probar dos veces al arco entre los 10 y los 15 minutos (Larrea remató débil entrando al área por derecha y Sosa elevó su intento tras una recuperación de Rizzi). Igualmente, Villa Dálmine tenía poco "peso ofensivo" y eso se notaba, sobre todo, cuando Rafaela lograba avanzar ordenadamente desde la tenencia. Entonces, el equipo de nuestra ciudad se recostaba contra su área y el Colo Sosa quedaba condenado a pelear en soledad con la defensa local. En ese sentido transcurrió un primer tiempo sin una sola posibilidad clara de gol: la Crema solo lograba algo de lucidez cuando la pelota pasaba por los pies del Mago Molina, mientras el esfuerzo del Violeta estaba centrado en limitar el accionar del local. Por eso, en ofensiva se enredaba muy rápidamente y no encontraba variantes ni para el desequilibrio (desaprovechado el espacio que a Rizzi se le presentaba por izquierda cuando la acción nacía en el sector opuesto) ni para plantarse en campo ajeno desde la tenencia (poca participación de Sánchez y Tello en este aspecto). Y como Rafaela tampoco mostró asociaciones y también revoleó mucho la pelota, la primera parte ofreció muy poco, casi nada, "de fútbol". Sí mostró, mucho apego a cuestiones tácticas relacionadas al orden defensivo. Y mucho miedo al error. En el segundo tiempo, el juego mantuvo el mismo tenor: abundaron los pelotazos largos y escasearon los pases, sobre todo entre líneas. El equipo de nuestra ciudad siguió siendo posicional y nunca rompió su estructura para tratar de sorprender. Ni siquiera con los cambios. Algo más buscó Rafaela al momento de las modificaciones y algo más, apenas algo más, generó: a los 14 minutos, Bieler se elevó con jerarquía, pero cabeceó a la posición de Bilbao; y a los 21, en la más clara de los 90 minutos, Esquivel definió increíblemente alto un centro atrás de Funes que terminó sobrando a todos dentro del área. Por el lado de Villa Dálmine, ninguna situación de gol. Ni una sola. Encima, el ingresado Franzoni (reemplazó a Sosa) volvió a mostrarse liviano para jugar como único delantero. Por eso, el elenco campanense apenas sumó avances y algún que otro centro sin destinatario. Especialmente desde la derecha, por donde jugaron Tello y Larrea, los dos futbolistas más participativos y verticales que tuvo el Violeta. Así se configuró un 0-0 para el olvido, del que poco y nada quedó para rescatar para cualquiera de los dos equipos, siempre que sus aspiraciones sean mezclarse en la pelea por las primeras posiciones de esta Zona B de la Primera Nacional. SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLÉTICO DE RAFAELA (0): Nahuel Pezzini; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Cristian González, Brian Calderara; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Emanuel Molina, Marcos Giménez; Alex Luna y Claudio Bieler. DT: Walter Otta – Félix Benito. SUPLENTES: Pedro Bravo, Tomás Baroni, Roque Ramírez, Federico Recalde, Facundo Soloa, Guillermo Funes, Juan Cruz Esquivel, Enzo Avaro y Germán Lesman. VILLA DÁLMINE (0): Emanuel Bilbao; Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Caseres, Zaid Romero; Ataliva Schweizer; Leandro Larrea, Laureano Tello, Marcos Sánchez, Facundo Rizzi; y Sergio Sosa. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Lucas Bruera, Franco Flores, Agustín Stancato, Franco Costantino, Tomás Garro, Germán Díaz, Cristian Ojeda, Juan Cruz Franzoni y Stefano Zarantonello. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 14m Franzoni x Sosa (VD), 19m Funes x Luna (AR) y Esquivel x Giménez (AR), 25m Díaz x Sánchez (VD), 29m Ávaro x Molina (AR), 34m Baroni x Tellechea (AR) y 36m Garro x Rizzi (VD). AMONESTADOS: González, Romero y Esquivel (AR); Cáseres y Tello (VD). CANCHA: Atlético de Rafaela. ÁRBITRO: Andrés Gariano.

LEANDRO LARREA FUE EL JUGADOR MÁS VERTICAL QUE TUVO EL VIOLETA.





UNA POSTAL DEL PARTIDO: LA PELOTA POR EL AIRE Y LA DISPUTA FÍSICA POR TRATAR DE IMPONERSE AL RIVAL.





GERMÁN DÍAZ VOLVIÓ A INGRESAR EN EL ST, NUEVAMENTE EN REEMPLAZO DE MARCOS SANCHEZ.





ATALIVA SCHWEIZER TUVO UNA DISCRETA ACTUACIÓN. ZONA A – FECHA 2 SÁBADO - 16.00 horas: Estudiantes (BA) vs San Martín (T) / Yamil Possi - 17.00 horas: Alvarado (MdP) vs Belgrano / Jorge Broggi DOMINGO - 17.30 horas: Dep. Maipú (M) vs Temperley / Fabricio Llobet - 18.00 horas: Agropecuario vs Estudiantes (RC) / Luis Lobo Medina - 19.00 horas: Quilmes vs Gimnasia (M) / Lucas Comesaña - 21.30 horas: Mitre (SdE) vs Alte Brown / Leandro Rey Hilfer LUNES - 15.30 horas: Atlanta vs Nueva Chicago / Adrián Franklin - 21.10 horas: Tigre vs Dep. Riestra / Rodrigo Rivero LIBRE: Chacarita. ZONA B – FECHA 2 VIERNES - Atlético de Rafaela 0-0 Villa Dálmine / Andrés Gariano SÁBADO - 15.30 horas: Barracas Central vs Def. de Belgrano / Pablo Dovalo - 16.00 horas: Tristán Suárez vs Guemes (SdE) / Yael Falcón Pérez - 16.30 horas: Instituto vs Santamarina / Carlos Córdoba - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Almagro / Emanuel Ejarque - 17.05 horas: Ferro Carril Oeste vs Dep. Morón / Sebastián Zunino DOMINGO - 15:30 horas: Brown (A) vs All Boys / Pablo Giménez - 16.00 horas: Gmo Brown (PM) vs San Martin (SJ) / Lucas Novello LUNES - 15.30 horas: Indep. Rivadavia vs San Telmo / Ramiro López

