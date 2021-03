Zárate será sede de ensayos de la vacuna alemana CureVac

Las pruebas serán en el Centro de Investigaciones Clínicas. Está abierta la inscripción para aquellos que quieran ser voluntarios.

La provincia de Buenos Aires mantiene abierta la inscripción para todas aquellas personas que quieran ser voluntarios del ensayo de fase tres de la vacuna del laboratorio alemán CureVac.

Este fármaco usa una plataforma de ARN mensajero (ARNm), tal como las norteamericanas de Pfizer y de Moderna, con la ventaja (según se explicó) de usar menos cantidad del componente activo, lo que posibilitaría una producción que sí podría satisfacer las demandas mundiales.

Como en todos los casos, previa a su aprobación hay que hacer los ensayos en gran número de voluntarios. Y Argentina será una de las sedes: desde el lunes pasado y durante todo marzo se están inscribiendo voluntarios en nueve hospitales del Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y, también, en Zárate.

En la vecina ciudad, las pruebas serán en el Centro de Investigaciones Clínicas, ubicado en la calle Florestano Andrade Atucha 332. Los voluntarios recibirán atención médica relacionada con este procedimiento sin costo alguno, incluyendo la aplicación de la vacuna experimental o el placebo (se trata de un estudio científico de modalidad "doble ciego") e incluso reembolsos por los gastos relacionados al traslado.

Los interesados en ser voluntarios deben ser mayores de 18 años, tener un buen estado de salud general (se puede tener afecciones médicas subyacentes, siempre y cuando sus signos y síntomas sean estables y estén controlados), no tener antecedentes de Covid-19, no sufrir de ninguna condición oncológica o estar inmunosuprimido y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas ni con proyecto de estarlo.

Para aplicar al proceso se puede acceder a www.vacunacovidzarate.com y llenar el formulario correspondiente, o bien escribir a info@vacunacovidzarate.org. También es posible comunicarse telefónicamente al (3487) 692303. Hay un total de 1.200 lugares de registro en la vecina ciudad.

Para la producción en escala, CureVac se asoció con el gigante Bayer, que tiene presencia en la Argentina desde hace más de un siglo, y puede hacer el seguimiento una vez que la Anmat la apruebe. Se trata de una vacuna de dos dosis, con un intervalo de 28 días.