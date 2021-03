Elba Martínez, 19 años llenos de empuje

Es ciega y estudiante del Instituto 15 de Campana. "Me anoté en Comunicación Social porque me enamoré de la carrera. Ser ciega no me detiene, nunca digo que no". Perfil de una luchadora. Elba Martínez es ciega y a su vez flamante alumna de 1º año de Comunicación Social del Instituto 15, donde ya está cursando los talleres introductorios de la carrera. "A nosotros no nos ofende que nos llamen ciegos, si se usa bien la palabra". Asegura que "antes no me gustaba la locución y el periodismo, hasta que participé el año pasado en un programa de la FM del Sol, de Pilar. Era un programa de jóvenes y ahí me enamoré de lo que estaba haciendo". "En la primaria y la secundaria tuve una acompañante pedagógica inclusiva, me sirvió para independizarme .Cursé la secundaria en la Escuela 35 de Villa Rosa, partido de Pilar, que es donde vivo". "Siempre tuve entusiasmo para estudiar y no llevarme materias, porque en Braille (1) se hace mucho más difícil para rendir después". A la hora de elegir carrera universitaria "estaba entre Derecho y Profesorado Especial de Ciegos, pero me interesó más esto ahora, ser comunicadora y más que el Instituto 15 tiene radio (2), ahí mucho más me entusiasmó , periodismo radial y televisivo". "Aunque también hago otras cosas, soy deportista, soy cantante" dice con orgullo Elba. "Se que nada es fácil, pero quiero intentarlo, a pesar que muchos me dijeron que desista, que no voy a poder. Tengo una mirada positiva para encarar las cosas, por lo menos intentarlo, así que me anoté en Comunicación Social. Me encanta expresarme en público, eso es lo mío" afirma Elba. "Tengo ganas de formarme e informarme para hablar con conocimiento de causa, para dejar de lado la confusión reinante". Por otro lado dice que "no conozco si hay comunicadores sociales ciegos, si hay en otras profesiones como abogados por ejemplo". Respecto de las dificultades que debe enfrentar una persona ciega, Elba comenta que "hay una aplicación que lee PDF´s, hoy la tecnología es todo y este dispositivo, sumado al apoyo pedagógico que tuve en el secundario me ayudaron a independizarme". "Gracias a esto que logré, ahora voy a entrar a esta nueva escalera, otro escalón como le digo yo, al inicio de la carrera de Comunicación". En otro orden de cosas Elba detalla que "soy deportista también. En la primaria a los 12 años, por sugerencia de un profe me anoté en carrera y lanzamiento de bala. En bala quedé y empecé a entrenar en el polideportivo de Pilar y a competir. De esto ya hace 5 años". "Salí campeona de los Juegos Bonaerenses, luego también competí en carrera, que es el deporte que más me gusta. Eso se hace con una guía vidente, pero la guía va atrás y el deportista adelante". "También canto soy muy activa, ser ciega no me detiene, nunca digo que no". La inclusión es ley Mariana Cercuetta es profesora de varias materias de la carrera de Comunicación Social del Instituto 15. Consultada sobre el caso de Elba Martínez sostiene que "no tuve alumnos ciegos pero si un compañero de estudios que lo era. Era oyente y participaba activamente en las clases". En el caso de una alumna ciega "los trabajos prácticos pueden ser con devolución oral ya que nosotros no sabemos Braille". "Como docentes tenemos que consensuar con ella y adaptarnos a sus formas de estudio, ya que la inclusión es ley en todos los niveles educativos. Hay que adaptar la bibliografía y los trabajos a lo que ella pueda lograr". "No conozco si hay otra comunicadora social ciega en la zona, sería inédito". "El ejemplo de Elba sirve para incentivar a otros" Por otro lado desde el equipo del Instituto 15 aseguran que "el caso de Elba es muy valioso para la carrera de Comunicación Social, para la educación en general y también como ejemplo para la gente que quiere salir adelante". "Los profesores van a buscar la forma para que no tenga que entregar trabajos escritos si no que sea mediante la oralidad". "Nos parece muy bien que se haya anotado en Comunicación Social, está bueno el ejemplo de Elba para incentivar a otros, que en algunos casos, dejan de estudiar cuando se presentan dificultades". "Desde la institución le estamos dando todo el apoyo para que ella se sienta cómoda" concluyeron.





(1) Braille: sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas (2) FM del 15, 96.1 mhz, Campana. www.fmdel15.radio12345.com

Elba Martínez, 19 años llenos de empuje

Por Arturo Remedi

