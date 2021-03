» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 20/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Cantlon pide que el transporte de la basura hasta el CEAMSE sea licitado







El concejal de la UV Más Campana comenta su mirada sobre la disposición de residuos sólidos urbanos de la ciudad en el predio de Bancalari. "El transporte se contrató directamente, sin licitación, merced a que se declaró la Emergencia Ambiental en el 2017", señaló. "Conforme pasa el tiempo, veo que la relación del Municipio con el CEAMSE ha consolidado, e incluso se puso en inferioridad de condiciones. A través de la firma del convenio que se hizo, Campana cedió sus atribuciones para dictar normas y regular la disposición final de sus residuos sólidos urbanos. La Ley Orgánica de las Municipalidades le da esa atribución al Concejo Deliberante de todos los distritos de la provincia. El convenio vigente fue firmado exclusivamente por el Ejecutivo, y pasó por el Concejo Deliberante para ser ratificado, pero sin poder modificar ni una coma, a libro cerrado. El texto, encima dice que la Municipalidad de Campana sede en favor del CEAMSE sus atribuciones normativas", dice el concejal Axel Cantlon de la UV Más Campana, quien en la última sesión del Concejo Deliberante volvió a la carga con el tema de la basura. Su preocupación sobre la cuestión, es que un predio del CEAMSE se termine habilitando en el Partido de Campana. Pero esa sesión de atribuciones, ¿Es mientras tenga vigencia la Emergencia Ambiental declarada luego de la clausura del predio donde se disponía habitualmente la basura de la ciudad? No, el texto no menciona la Emergencia Ambiental, y el CEAMSE se atribuye algo que nosotros le delegamos a través del convenio. La cuestión de la Emergencia Ambiental está relacionada con que el Intendente no podía firmar ese convenio. Primero tendría que haber pasado por el Concejo Deliberante. Pero nos hicieron declarar la Emergencia para delegar funciones del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para acelerar procedimientos. Fue entonces que tuvimos acceso al texto del convenio una vez firmado. Por ejemplo, el texto dice que se te atrasás en dos o tres facturas, el CEAMSE puede embargarte fondos de la Coparticipación Provincial… para mí es una modalidad a espaldas de los vecinos: el Concejo Deliberante representa a los vecinos, está para cuidar sus intereses cuando se detectan este tipo de cuestiones. Otra de las cosas alarmantes que sucedieron con el pago de reconocimiento de la deuda del 2019 que fue votado en la última sesión, hay un informe en el que el Juez Federal le dice el 3 de agosto del 2017 que se abstenga de disponer en el predio de Cóncaro la basura, y ese mismo 3 de agosto fue que se firmó el convenio. Es decir, no pasaron ni 24 horas y el convenio estaba firmado… ¿Qué lectura tiene de esto último? Uno puede decir: el Intendente actuó rápido para no quedarse sin la disposición final de residuos. Puede ser. Pero es claro que es algo que ya venía premeditado: un convenio no se arma de un día para el otro. Y si firmaron el convenio en 10 minutos, sin mirarlo, me parece que es una locura también… Entonces, creo que hay una voluntad de esta gestión de tratar de avanzar con el CEAMSE. No sé si para poner una planta en Campana o por alguna otra cuestión. Hemos recibido varios comentarios de la posibilidad de que en Campana se abra una planta del CEAMSE. Y el convenio se dio en el mismo momento en que Rodríguez Larreta habilitó la posibilidad de poner incineradores para la basura del CEMASE en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el CEAMSE es del Estado Provincial y de la Ciudad de Buenos Aires en partes iguales. ¿Cuál sería la cuestión de fondo sobre traer el CEAMSE o no? Si el CEAMSE trae una planta sólo para Campana, en principio no habría problema. El tema pasa por traer basura de otros municipios. Porque además, como cedimos el derecho a dictar normas y regular respecto al manejo de los residuos, estaríamos atados de pies y manos. Deberíamos tener que tirar el convenio para atrás. Y de ser así, deberíamos poder cotejar con otras empresas que se dediquen a lo mismo y ver cuál es la mejor opción para la ciudad… Hoy estamos gastando 70 millones de pesos en trasladar los residuos al predio de Bancalari, que además todos sabemos que está agotado hace años como receptor de residuos y están buscando otras alternativas. De hecho, es un tema que viene de antes: en la época de Varela, por el 2004, hubo conversaciones para traer el CEAMSE a Campana. ¿Y qué pasa con Zárate? Ellos también volcaban en el predio de Cóncaro que fue clausurado por la Justicia Federal. Ellos estaban avanzando con la empresa Veolia y obtener la aprobación de la OPDS para operar en un sector del predio de Cóncaro que no está contaminado. El proyecto incluye una planta de reciclado de residuos secos. Eso está frenado en el gobierno de la Provincia. Por otra parte, entiendo que Cóncaro todavía no pudo terminar la causa abierta en la Justicia Federal, embargo incluido. Pero pasando en limpio, tenemos que cedimos al CEAMSE la facultad del dictado de normas respecto al manejo de residuos y estamos obligados a cumplir lo que disponga la empresa; luego, están aumentando los costos de la disposición de residuos en forma exorbitante: el 10% del presupuesto municipal se va en este tema. Según la rendición de cuentas del 2019, fueron $60 millones en transporte; $17 de disposición final; y $167 millones para Agrotécnica Fueguina en la recolección. Pero además, el transporte se contrató directamente, sin licitación, merced a que se declaró la Emergencia Ambiental en el 2017. Si uno quiere consolidar ese procedimiento, y parece que es así, ya se debería haber llamado a una licitación pública, venga el transporte más barato y reducir el costo… en 3 años no se terminó la emergencia, no se llamó a licitación, ni se aprobó un plan de gestión de residuos sólidos urbanos. Todo esto muestra una gran ineficiencia en la gestión municipal y un despilfarro del dinero de los contribuyentes en ese ítem. Esas son las cuestiones que el municipio no puede responder. Nosotros presentamos varias veces al Ejecutivo un plan de gestión integral de residuos, para mostrarles que hay alternativas, y nunca fuimos escuchados. ¿Usted tuvo acceso al expediente de la causa por la cual se termina clausurando el predio de Cóncaro para el volcado de residuos urbanos? Sí, tuve acceso porque junto a la concejal Rosa Funes figuramos como particulares damnificados. La clausura está fundada en la existencia de unas bolsas con residuos patogénicos que tienen que ser tratados de manera especial, y no se pueden disponer en el mismo lugar que los residuos sólidos urbanos. Luego de la clausura, se sumaron al expediente un montón de informes y pericias que indican que el predio está todo contaminado y otras cuestiones que fueron impugnadas, pero el final todavía es incierto. Está todo en proceso y no hay una sentencia concreta. Sólo medidas cautelares, incluyendo la clausura, claro.

"En 3 años no se terminó la Emergencia Ambiental, no se llamó a licitación, ni se aprobó un plan de gestión de residuos sólidos urbanos", apuntó el concejal Cantlon. ZÁRATE PODRÍA DEPOSITAR RESIDUOS EN EL PREDIO CÓNCARO En la mañana de ayer, el Intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, anunció en conferencia de prensa que la Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, clausurando la celda de disposición final de residuos sólidos urbanos construida en el predio que el municipio vecino adquirió meses atrás a la familia Cóncaro. Se trata de una celda de 1 hectárea que fue sobreelevada unos 2 metros del nivel del suelo con tierra especial y cubierta con una geomembrana de HDPE de 1000 micrones, de manera tal que los lixiviados de la basura sean captados y tratados en una pileta de decantación, sin que tomen contacto con la napa freática. Todavía no cuenta con la autorización final del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para operar.

