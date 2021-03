» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 20/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 20 de Marzo







DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD Impulsado por el Reino de Bután, país que limita con India y China, e instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 66/281 en el año 2012, en este día se resalta que la felicidad es un pilar fundamental para el desarrollo y el bienestar de las personas y se fomenta la integración de la misma en las políticas públicas. De acuerdo a la ONU, a nivel mundial la felicidad fue "afectada" por la pandemia de Covid-19 por lo que propone ser solidarios, amables y compasivos: "la felicidad individual pasa por la felicidad global con la colaboración de todos. No dejemos a nadie atrás". Desde el año 1972, el Reino de Bután prioriza la Felicidad Nacional Bruta (FNB) por encima del Producto Nacional Bruto (PNB); dicho indicador fue introducido por el rey Jigme Singye Wangchuck y mide el bienestar de la población a través de 9 puntos: la salud, el bienestar psicológico, el nivel de vida, la educación, la vitalidad de la comunidad, el uso del tiempo, el Gobierno, la cultura y la diversidad medioambiental. Según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2021, los países más felices del mundo son Finlandia, Islandia, Dinamarca y Suiza mientras que los países más infelices son Afganistán, Zimbabue, Ruanda y Botsuana; Argentina ocupa el puesto número 57.



FALLECE AMADEO CARRIZO Amadeo Raúl Carrizo nació el 12 de junio del año 1926 en Rufino, Santa Fe. Recomendado por Héctor Berra, atleta que representó al país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932, Carrizo partió a Buenos Aires a probarse en River: "me probaron, me fui a bañar y no me olvido más lo que me dijeron: ´bueno, pibe, mándele a decir a su padre que se queda acá en River´" dijo el mítico arquero a "El Gráfico." Así, a los 19 años, debutó en Primera División en la victoria 2 a 1 frente a Independiente y, tres años después, le "arrebató" la titularidad a Héctor Grisetti. Durante 24 años vistió la camiseta de River, a lo largo de esos años, el arquero se consagró campeón del Campeonato de Primera División (1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 y 1957), la Copa Ibarguren (1952) y la Copa Aldao (1945 y 1947): "para mí es un gran honor haber jugado tantos años en River, uno de los más grandes del mundo. Es el club más prestigioso de la Argentina, deportivamente y socialmente". En el año 1969 empezó a jugar en Millonarios (Colombia) y, al año siguiente, se retiró. En lo que respecta a la Selección, Carrizo defendió el arco argentino en el Mundial Suecia 1958 y sufrió la derrota 6 a 1 contra Checoslovaquia. No obstante, el guardameta salió campeón de la Copa de las Naciones del año 1964 con el arco invicto. Cabe destacar que el ídolo "millonario" se convirtió en el primer arquero en salir jugando desde su área, gambetear rivales y anticiparse a las jugadas con peligro de gol: "yo fui un arquero que nació arquero, de esos que tienen habilidad de jugador de campo, de saber pegarle a la pelota, de gambetear, de cabecear. Pero para eso, hay que llevar al arco confianza, técnica, intuición para salir a cortar una jugada. Yo fui de esos arqueros que impiden la última instancia". Falleció en el año 2020 en Buenos Aires.



SE LANZA "AFTER HOURS" Un día como hoy en el año 2020, "The Weeknd" lanzaba su cuarto disco "After Hours". Producido por el cantante canadiense junto a Kevin Parker y Max Martin e integrado por sencillos compuestos por el artista con Elton John, Daniel Lopatin y Ahmad Balshe, el álbum se titula "After hours" porque todas las canciones son "todas las emociones, pensamientos y sentimientos que tuve a altas horas de la noche." Entre los sencillos se encuentran "Heartless", "Save your tears", "In your eyes" y "Blinding lights".



Efemérides del día de la fecha, 20 de Marzo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar