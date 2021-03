» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 20/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Motivación:

Vivir con cautela personal

Por Claudio Valerio







"Hay que prevenirse contra aquéllos que no suelen transformar sus palabras en acciones". Estaba leyendo este pensamiento y reflexioné que debe ser real en nuestras propias actitudes. ¿Hemos tenido el cuidado para que nuestra vida sea genuina, auténtica, verdadera? ¿Hemos vivido lo que decimos o nuestras palabras son apenas de la "boca hacia fuera"? Queremos que todos cumplan lo que dicen, pero no percibimos que nada cumplimos de lo que hablamos. El que es verdadero y sano de espíritu predica el amor y, especialmente, demuestra que hay amor en su corazón. Habla para las personas y las anima para que no se desalienten, que deben perseverar en sus planes y sueños; pero, principalmente, debe mostrar tanto su esperanza, como su fe, siempre activas y en cualquier circunstancia. Habla que la Verdad libera y, en especial y sea cual sea la situación, debe brillar como una persona honesta y verdadera. El mundo será transformado por el poder de la fe y el amor cuando nosotros llevemos en serio nuestro llamado. Las cosas oscuras y confusas empezarán a desaparecer cuando nuestras acciones acompañen nuestras palabras. La verdad nos liberará cuando nosotros, que fuimos libertos, llevamos a la práctica lo que experimentamos.



Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar

