» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 20/mar/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Marzo; Mes de la Concientización sobre Prevención del Cáncer de Colon

Dra. Clara Cabana











Clara Cabana

El cáncer de colon y recto o también llamado colorrectal es un tumor maligno que se desarrolla en la última porción del tubo digestivo. Generalmente se origina a partir de un pólipo (crecimiento anormal de las células de la pared interna del intestino grueso) y NO produce síntomas, creciendo generalmente de forma lenta por lo cual si no se detecta y extirpa a tiempo puede transformarse en cáncer. El cáncer colorrectal se desarrolla en personas que no presentan antecedentes personales ni familiares de la enfermedad en un 70-80%. Es por ello que todas las personas mayores de 50 años aunque NO presenten sintomatología alguna deben realizarse chequeos regulares para detectar y extirpar los pólipos de forma precoz. A su vez es de suma importancia no subestimar nuestros síntomas: si observamos sangre en la materia fecal, si ha cambiado nuestra forma de evacuar el intestino en el último tiempo, si bajamos de peso de forma abrupta o involuntaria, o si tenemos anemia por falta de hierro, debemos consultar a nuestro gastroenterólogo!!! Los pacientes con riesgo aumentado son aquellos con: - Antecedentes familiares de cáncer colorrectal (CCR) - Antecedentes familiares de 1º grado de Pólipos (adenomas) - Antecedentes personales de adenomas. - Antecedentes familiares de Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF), Síndrome de Lynch (Cáncer colorrectal hereditario no asociado a poliposis) y - Antecedentes de Enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de Crohn y Colitis ulcerosa). En nuestro país mueren más de 20 personas por día por cáncer de colon, siendo que es una patología totalmente controlable y curable si es detectada con los tiempos adecuados. Una videocolonoscopia a tiempo puede salvarte la vida. ¿Cómo puedo prevenirlo o disminuir los factores de riesgo? - Aumentando el consumo de frutas, verduras y cereales integrales - Reduciendo el consumo de carnes rojas y procesadas como fiambres y embutidos - Reduciendo la ingesta de alcohol - Fomentando la actividad física - Manteniendo un peso saludable - Evitando fumar CMR se suma a la campaña de concientización en la prevención del Cáncer de colon. Estamos convencidos en la necesidad de generar conciencia a la población debido a sus altas posibilidades de ser tratado a tiempo o incluso de ser evitado. Dra. Clara Cabana, Especialista en Medicina Interna - Especialista en Gastroenterología (M.N. 128388 / M.N. 552265) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

Marzo; Mes de la Concientización sobre Prevención del Cáncer de Colon

Dra. Clara Cabana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar