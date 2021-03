P U B L I C









Berta Chudnobsky

Es época de los membrillos y hay que hacer dulce… En Grecia, los membrillos estaban consagrados a la diosa Afrodita, (la del amor), ya que estos frutos por aquel entonces simbolizaban el amor y la fecundidad. En aquella época era tradición que las parejas recién casadas comieran una de estas frutas antes de entrar en la habitación nupcial. Yo les doy el dato, ustedes se fijan… Acá les dejo la receta, más simple no puede ser. Hay que animarse. Como no hay membrillos muy seguido conviene hacer de varios kilos para poder guardar. Atención: el dulce de membrillo casero es de color levemente dorado, pues no tiene aditivos, ni colorantes como el industrializado. INGREDIENTES - 2 kgs. de membrillo - 2 kgs. de azúcar - Agua PREPARACIÓN Lave bien los membrillos, córtelos en mitades longitudinales y colóquelos en la olla. Después, cúbralos con abundante agua y lleve a hervir a fuego fuerte. Cocine unos 20 minutos a partir de que el agua hierva o hasta que estén bien blandos. Retire, escurra, con la cuchara retire las semillas y el corazón y sin pelarlos triture en la procesadora, hasta lograr un puré. Entonces, páselo por el tamiz, colocándolo en el bol, y luego, péselo. Luego, pese la misma cantidad de azúcar y colóquela en la olla junto con el membrillo. Lleve a fuego fuerte, hasta que hierva, revolviendo, con la cuchara de madera, con mucho cuidado pues salpica. Entonces, baje a mínimo, continúe revolviendo mientras deja cocinar hasta que al mezclar se separe en 2 y demore las partes en unirse. Después, retire, vierta en el molde, emparejando deje enfriar a temperatura ambiente., bien ajustado que no le quede aire. Cubra el molde con el foil y deje reposar, refrigerado 2 días, entonces, desmolde y utilice, sino conserve refrigerado, hasta el momento de usar. ¿Cómo impedir que el dulce se pegue en el fondo de la olla? Lo aconsejable es untar el fondo del recipiente con manteca. Así se evita que el dulce se pegue a la olla en la que se está cocinando y se queme, estropeando toda la preparación. Se puede poner en envases de aluminio descartables o recipientes chicos individuales, si es para algún evento especial. Se pueden humedecer los envases y cubrir de azúcar. Con las semillas, los corazones y la cáscara si se pelan antes de hervir se puede hacer jalea. Se puede comer como postre cortado en tajadas, acompañado por una porción de queso , en tortas, tartas, o preparaciones diversas.



Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Dulce de Membrillo

Por Berta Chudnobsky

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar