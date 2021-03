NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine se trajo un punto de Rafaela en otra deslucida actuación Después que, en la primera fecha, nueve jugadores se pusieran por primera vez la camiseta de Villa Dálmine, en el encuentro de ayer no se registraron debuts en el Violeta. Para enfrentar a Atlético de Rafaela, Felipe De la Riva utilizó a doce de los trece futbolistas que ya había usado en la primera fecha (no jugó Cristian Ojeda, quien terminó con molestias el duelo ante Independiente Rivadavia). Y en esta oportunidad también sumaron minutos Laureano Tello (fue titular por Ojeda) y Tomás Garro (ingresó en el ST), dos jugadores que ya habían sido parte del último Torneo de Transición. De los 16 refuerzos que llevaron para este campeonato todavía faltan debutar Ezequiel Navarro Montoya (tercer arquero), Franco Flores, Agustín Stancato, Fernando Bersano, Alejandro Gagliardi, Stefano Zarantonello y Luciano Vázquez.

LAUREANO TELLO APORTÓ SU HABITUAL ENTREGA Y TERMINÓ REDONDEANDO UN BUEN JUEGO

Villa Dálmine:

No se dieron nuevos debuts

