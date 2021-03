PRIMERA B METRO Con dos partidos, hoy comienza la tercera fecha del Torneo Apertura 2021: Deportivo Armenio recibe a Acassuso, mientras Fénix será local ante Argentino de Quilmes. Ambos encuentros se disputarán desde las 15.30 horas.



PRIMERA C La tercera fecha del Torneo Apertura se abrió ayer, pero sin goles: Dock Sud igualó 0-0 como local frente a Claypole. Hoy se jugarán otros seis cotejos: L.N. Alem vs Victoriano Arenas, Berazategui vs Atlas, Central Córdoba (R) vs Luján, San Martín (B) vs Deportivo Español, Sportivo Italiano vs El Porvenir y Excursionitas vs Midland. GANÓ EL LEEDS Por la 29ª fecha de la Premier League, Leeds United venció ayer 2-1 a Fulham y volvió al triunfo después de tres cotejos sin victorias. Con estos tres puntos, el equipo que dirige Marcelo Bielsa suma ahora 39 y se ubica en el 11º puesto del campeonato inglés. Hoy sigue la programación con Brighton vs Newcastle. En tanto, por los Cuartos de Final de la FA Cup, Manchester City juega ante Everton, mientras Bournemouth lo hará frente a Southampton. LIGA DE ESPAÑA En el inicio de la 28ª fecha, Betis superó ayer 2-0 a Levante. Hoy juegan: Athletic Bilbao vs Eibar, Celta de Vigo vs Real Madrid, Huesca vs Osasuna y Valladolid vs Sevilla. SAMPAOLI, POR MÁS En el arranque de la 30ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Olympique de Marsella visitará a Niza en busca de su tercera victoria consecutiva desde la llegada del argentino Jorge Sampaoli como entrenador. Hoy también juegan Metz vs Rennes.

20 de Marzo de 2021

