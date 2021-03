Juan Martín Marquine logró la medalla de bronce en Salto en Alto Sub 23. Atletas del Club Ciudad de Campana participaron del Campeonato Argentino Virtual de las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23 correspondientes al año 2020 y que fueron suspendidos en su momento por la pandemia de coronavirus. El Torneo fue organizado y coordinado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y se realizó en diferentes sedes a lo largo y ancho del país. Los Tricolores completaron sus pruebas en el Parque Olímpico de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires y, entre sus representantes, se destacó Juan Martín Marquine, quien obtuvo el tercer puesto en la prueba de Salto en Alto de la categoría Sub 23 con marca de 1,90 metros. Los demás resultados obtenidos por los atletas entrenados por Diego Marquine fueron los siguientes: -Aaron Retamar: 5º en 400 metros llanos - Sub 20. -Bruno Godoy: 6º en 400 metros llanos - Sub 20. -Miltón de Olivera: 4º en Lanzamiento de Bala - Sub 20. -Iara López: 4ª en 400 metros llanos y 5ª en 100 metros llanos - Sub 20. -Malena Rodríguez: 4ª en Salto en Alto - Sub 18. -Enzo Peña: 7º en Salto en Alto - Sub 18. -Simón Caffaro: 7º en Salto en Alto - Sub 16. -Angelina Muga: 6ª en Salto en Alto - Sub 16. En tanto, también se realizaron pruebas complementarias que contaron con la participación de atletas del CCC: -Melisa Bolis: 1ª en Lanzamiento de Bala - Mayores. -Julieta Rodríguez: 1ª en Lanzamiento de Bala - Sub 18. -Aylen Hernandorena: 7ª en 100 metros llanos - Sub 18. -Sofía Carmona: 8ª en 100 metros llanos - Sub 18.

EL EQUIPO DEL CCC FUE PARTE DEL TORNEO VIRTUAL ARGENTINO Y COMPLETÓ SUS PRUEBAS EN EL PARQUE OLÍMPICO DE LA JUVENTUD.



Atletismo:

Atletas del CCC participaron del Campeonato Argentino Virtual

