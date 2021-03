» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Vecinos isleños solicitan el asfaltado del Camino Islas Malvinas







Es el que une la estación de ferrocarril de Otamendi con la costa del Paraná de las Palmas, desde donde salen embarcaciones que conectan a su vez con el sector insular. Señalaron que se trata de una vía estratégica para la economía, educación, salud y seguridad de los vecinos isleños tanto de Campana como de San Fernando. Vecinos isleños de los distritos de Campana y San Fernando están solicitando a sus concejos deliberantes el asfaltado del camino "Islas Malvinas" que une la estación Rómulo Otamendi del ferrocarril con el transbordador del Río Paraná de las Palmas, el cual conecta con caminos internos de las islas. Recordaron que esta traza de 5 kilómetros representa "el único acceso vial que nos comunica a los pobladores isleños de Campana y San Fernando con la planta urbana o ciudad más cercana". "Este acceso es el único que tenemos para poder recurrir a los servicios esenciales (salud, alimentación, educación) siendo en caso de una emergencia la única vía para acceder a la atención necesaria. Para estos casos el transbordador (que cruza el Río Paraná de las Palmas) tiene un servicio de guardia, permitiendo al poblador isleño cruzar ante una emergencia médica. Este servicio de guardia es inutilizable si no tenemos un camino en condiciones para poder circular ante estas emergencias, impidiendo la llegada de una ambulancia o una autobomba hasta la orilla del Río Paraná de las Palmas, por ejemplo", comentaron los isleños en un comunicado acercado a este medio. "El acceso a un camino transitable que mantenga la comunicación del poblador isleño con la ciudad más cercana es un derecho. Hoy en día nos sentimos aislados y abandonados a nuestra suerte, cansados de reiterados pedidos de reparación y mantenimiento del camino Islas Malvinas a los municipios y funcionarios provinciales, sin tener nunca una solución para los vecinos isleños", expresaron. Recordaron además que "los caminos internos, todos de tierra, con una traza de extensos kilómetros que van desde el territorio de Campana hasta el de San Fernando, son mantenidos de forma mancomunada por los vecinos, frentistas y/o propietarios, formando esto parte de una idiosincrasia local. Pero esta traza del camino Islas Malvinas es la que se encuentra siempre como la más afectada, ya que sufre mucho desgaste por la intensa y fluida circulación". "Desde hace muchos años, esos cinco kilómetros de camino de tierra se tornan inaccesibles cuando llueve y los días posteriores, lo cual implica un riesgo de salud ante alguna emergencia, así como también imposibilita por completo las actividades de todos los pobladores isleños, limitando nuestra libertad", aseveraron. Para los isleños, "este camino es una pieza fundamental para las empresas, productores y las economías familiares, ya que a través de él, ingresan y egresan materia prima, maquinarias, combustible, insumos de primera necesidad, etc. Se traslada la producción isleña (forestación, ganadería, aserraderos, artesanías, miel, nueces, etc.) para su conexión con el mercado". Además, indicaron que "es usado por los móviles de la fuerza de seguridad para entrar y salir del sector isleño, tanto patrulleros y personal de la Policía Federal Argentina como así también los Guardaparques del Parque Nacional Ciervo de Los Pantanos". "Es utilizado -continuaron- por el transporte de pasajeros Galarza que llega hasta el Pueblo Nueva Esperanza, utilizado por vecinos isleños tanto de Campana como de San Fernando, que no cuentan con movilidad propia, para poder acceder a la ciudad". "Es la vía de acceso a la Escuela Agraria Nº2 Ing. Fernando Múgica por la cual transitan a diario alumnos y docentes, teniendo muchas veces que suspender las clases por el estado intransitable del camino y lo inseguro que se torna el mismo", ampliaron. También comentaron que el camino Islas Malvinas "es parte del recorrido que suelen hacer los médicos para llegar hasta el CAPS Nº8, ubicado en Río Carabelas y Canal Além", y que "es utilizado también por los técnicos, ingenieros y empleados de la Estación experimental INTA Delta que trabajan diariamente allí". "Es el medio de acceso más utilizado por el turismo que visita las islas del Delta, teniendo al Recreo Blondeau (Campana) y al Camping Cielo (San Fernando), entre otros emprendimientos turísticos particulares. Siendo para nosotros los isleños una fuente más de trabajo y desarrollo", añadieron. Asimismo, sostuvieron que "el acceso a la educación terciaria y/o universitaria de los jóvenes isleños se ve limitado a la circulación por este camino, siendo que no existen instituciones de este tipo dentro del territorio isleño, encontrándonos obligados a tener que trasladarnos a las ciudades cercanas para poder capacitarnos. Es por ello que pedimos que el futuro de nuestros hijos no quede coartado por la inaccesibilidad de este camino". "Como expresión de nuestro compromiso con el tema de la conectividad vial rural, les informamos que hemos tomado conocimiento que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha puesto en vigencia un Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario, Plan que seguramente requiere la intervención del Municipio para su puesta en ejecución, por lo que esperamos realicen las gestiones pertinentes para las que ofrecemos nuestra colaboración", manifestaron los vecinos. "Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos vuestro compromiso para poder llevar a cabo esta obra imprescindible de asfaltado, de solamente estos 5 kilómetros del camino Islas Malvinas, cruciales para garantizar la libre circulación y acceso de los pobladores isleños de Campana y San Fernando", concluyeron.

Los vecinos ven complicada su vida por el estado del camino (Foto: Archivo).



