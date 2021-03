Vialidad Provincial le contestó a la concejal Buzzini por la Ruta 4

Según una nota ingresada en la última sesión, la reparación de la traza se licitaría en el transcurso de este año. En la última sesión del Concejo Deliberante de Campana que tuvo lugar el jueves pasado, se informó que entre la correspondencia recibida por el cuerpo se encontraba la respuesta de una Resolución impulsada el año pasado por la concejal Romina Buzzini (Juntos por el Cambio) en la que solicitaba a Vialidad Provincial que intervengan en el camino conocido como "Ruta 4" que une Río Luján con Los Cardales. "Los vecinos a veces se enojan con el Intendente, pero sabemos que se trata de un camino provincial. En la sesión del último jueves, entró una respuesta en que Vialidad de la Provincia de Buenos Aires informa que en este año entraría en la licitación que va a hacer por distintos tramos de varios rutas provinciales. Yo pedí por la repavimentación total, y también por la creación de dársenas de giro para ingresar a los diferentes barrios, y sendas peatonales, sobre todo en las cuadras adyacentes a la escuela. Por lo menos contestaron, veremos a ver qué pasa…", dijo Buzzini al respecto. Hablando de reclamos de vecinos, si uno mira el temario de las sesiones del Concejo Deliberante, se encuentra con decenas de solicitudes de reparaciones o mantenimientos menores, y no tantas cuestiones o temas de fondo. ¿No sería algo para revisar y darle así más agilidad y entidad a las sesiones? Es verdad, hay cuestiones que han quedado obsoletas en el funcionamiento, particularmente a las comunicaciones cuando se pide el arreglo de un pozo, sacar un árbol, cortar el pasto… obviamente se usa políticamente, y la mayoría de esos pedidos son presentados por la oposición, la ocupe el partido político que ocupe la oposición. Mañana, si Juntos por el Cambio es oposición, seguramente va a ir a esa figura. Pero terminamos entrampados en documentar un reclamo que en definitiva, le quita tiempo a la sesión del día, y la solicitud llegará a destino 15 días después, tras ser tratado en Comisión, cuando en realidad está la herramienta directa que es el CEMAV. También es cierto que, como la finalidad es solucionarle el tema al vecino, muchas veces nuestros colegas de la oposición nos llaman y tratamos de solucionarlo más allá de que el pedido quede asentado en el Orden del Día, y llamamos al Ejecutivo para empujar algún tema en particular. Si yo fuera Presidenta del Concejo, me gustaría charlar con el Ejecutivo para buscar algún canal por el cual que todos los concejales puedan registrar ese tipo de reclamos, y realmente al recinto vayan cuestiones de otro tenor. Habría también que ver la voluntad política de hacerlo, porque lo cierto es que algunos concejales se quedarían escasos de material para presentar proyectos en las sesiones. Lo cierto es que tiene mucho de burocracia y poco de efectividad por lo menos en términos de celeridad, pedir por la reparación de un pozo en el Concejo Deliberante. En la última sesión, volvió a pasar que un concejal se excedió en el tiempo del uso de la palabra. Incluso se le cortó el audio. ¿No habría que revisar esta cuestión también? Es incómodo para la Presidencia interrumpir, y para cualquier concejal ser interrumpido. Sin duda, el que tiene que ejercer la autoridad siempre queda como un verdugo. El reglamento fue votado por todos los bloques en 2019. Fue consensuado, modificado, porque antes era peor. Antes sólo podía hablar un miembro de cada bloque. Eran más minutos, pero hablaba el presidente del bloque o el miembro informante. Hoy en la presentación de un tema, pasa lo mismo. Lo que se cambió es que ahora tenemos 3 minutos para hablar, todos los concejales. Si por cada tema, quisiéramos hablar los 20 concejales, lo podríamos hacer. Entonces, el reglamento en sí se terminó abriendo. El problema está cuando quiere hacer la locución un solo concejal de un bloque… quizás haya que volver a modificarlo. Lo cierto es que nunca se presentó, luego del nuevo reglamento, ninguna petición de ningún bloque para que se vuelva a modificar. Sin duda, si algún bloque quiere modificar algo, tendría que presentar un expediente para su tratamiento. ¿Usted estaría de acuerdo con volver a modificarlo? No tengo problema, es la forma en que trabajamos. Por supuesto, será algo que tendremos que consensuar. El tema es lo que se plantea. Porque cuando hay un tema que lo amerita, o tengamos mucho que hablar, se puede poder a consideración la moción de liberar el debate. Está previsto, pero no fue pedido durante la última sesión. Es una herramienta que se utiliza generalmente con el tratamiento del presupuesto, la rendición de cuentas, porque se sabe que son temas largos y complejos. Pero se puede pedir liberar el debate para cualquier tema que se esté tratando. Son repetitivos los momentos tensos, que le ponen una carga extra a las sesiones y se pierde el fondo de lo que se está exponiendo… En general se da siempre con dos concejales: Soledad Calle y Axel Cantlon, a quienes les cuesta respetar los 3 minutos que tienen para hablar y se extienden. La realidad es que en el 2019, con la nueva conformación del Concejo y Marina Casaretto va a la Presidencia del cuerpo, obviamente que en sus primeras sesiones fue evidente que había una intención de desgastarla en la función. Se le cuestionaba todo lo que hacía, fue un ejercicio de desgaste que pretendieron hacer varios de la oposición, otros no, para con la figura de Casaretto. Pero la realidad es que a veces sucede que uno se extiende sin intención. A mí tampoco me gustaría que me corten mientras estoy argumentando. Y lo entiendo, porque cuando uno tiene información sobre un tema o viene haciendo una alocución bien fundamentada, a ninguno nos gustaría que nos corten la palabra. Porque además, el concejo es el recinto de la democracia, donde a través nuestro se expresan todos los vecinos. La realidad es que el funcionamiento, los tiempos de intervención para tomar la palabra está reglamentado. Todos nos podemos quejar, pero nadie presentó una modificación en todo caso. A Cantlon le debe haber molestado no poder terminar su exposición en la última sesión, pero también es cierto que jamás se puso a trabajar para modificar el reglamento vigente.

Romina Buzzini, de Juntos por el Cambio, abierta a revisar la mecánica del HCD.



Vialidad Provincial le contestó a la concejal Buzzini por la Ruta 4

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar