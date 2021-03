» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Se realizará una caminata:

21 de marzo; Día Mundial del Síndrome de Down







El objetivo de este día es afirmar, garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos de todas aquellas personas que sufren esta condición. "Además de la frase de la Caminata Todos somos diferentes, Todos somos iguales deseamos que se construya una ciudad más inclusiva", resalta Mónica Navarro, mamá de Juan Manuel quien tiene Síndrome de Down. En todo el mundo el 21 de marzo se recuerda y celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Por tal motivo, en nuestra ciudad hace ocho años se realiza la famosa Caminata por las calles principales de nuestra ciudad con el lema "Todos somos diferentes, Todos somos iguales". "Como vecina de Campana siempre levanto la bandera de la Inclusión y brego por los Derechos de las personas con discapacidad" cuenta Mónica Navarro, mamá de Juan Manuel. Dicha caminata fue declarada por el HCD de Interés Municipal. En este día, se vuelve a reivindicar la necesidad que tienen las personas con Síndrome de Down a una vida plena y socialmente inclusiva. "Vuelvo a poner foco en El Síndrome de Down NO es una patología, es una condición. Sí, puede traer consigo algunas patologías asociadas a este síndrome. Las personas con discapacidad tienen derecho a las mismas oportunidades y a desarrollar al máximo sus capacidades en la medida de sus deseos. Que puedan participar en cualquier acontecimiento social, sin exclusiones; libres de poder desarrollarse en ellos", enfatiza y agrega "las personas con Síndrome de Down tienen opiniones, sueños, retos, y por eso es absolutamente necesario que la sociedad entienda que viven en un mundo diverso, donde cada uno es diferente y tiene derechos iguales". Si bien en nuestro país se ha avanzado en la concreción de los aspectos señalados, aun queda mucho por hacer en el campo de los derechos de todas las personas con Síndrome de Down y en general, de todas las personas con discapacidad. A raíz de la pandemia que acontece no se realizará la tradicional caminata sino que será una caravana de autos este domingo a partir de las 18 horas desde la Plaza Eduardo Costa. Pero a la par Mónica junto a su hijo Juan Manuel este viernes por la noche y con autorización de la directora de la Escuela Nº7 pintaron un mural en la pared principal. Ayudaron en dicha actividad Fernando Ellemberger y Diego Carasso. "Trabajemos por una sociedad que entienda que ninguna vida está marcada por su origen, género, edad o condición genética. No olvidemos que la Discapacidad es una construcción social, por eso debemos seguir luchando y construyendo una sociedad inclusiva, donde todos y todas seamos actores necesarios", cierra Mónica.

¿POR QUÉ EL DÍA 21 DE MARZO? Muchas personas desconocen el motivo por el qué el Día Mundial del síndrome de Down se celebra el 21 de marzo. La razón de que sea ese día y no otro radica en que se trata del día 21 del mes número tres, lo cual simboliza la trisomía del cromosoma 21, originaria de este síndrome. Uno de los motivos principales de la celebración de esta fecha es recordar que las personas con síndrome de Down pueden tener autonomía, independencia y libertad en lo que respecta a la toma de decisiones. La palabra síndrome de Down muchas personas la asocian a unos rasgos que tienen estas personas, pero realmente no saben que el calificativo "Down" fue designado por primera vez en 1866 por el doctor británico John Langdon Haydon Down. El objetivo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la elección de un día para la celebración de esta fecha es aumentar progresivamente la conciencia que existe acerca del síndrome de Down. Por otro lado, también quiere ponerse en valor la dignidad y valía de estas personas. Cada año, se trabaja incansablemente con el fin de que se olviden de los prejuicios. Todo ello con el objetivo de facilitar que se integren en el empleo y en la sociedad. La inclusión de las personas con síndrome de Down es una tarea aún por cumplir.

Se realizará una caminata:

21 de marzo; Día Mundial del Síndrome de Down

