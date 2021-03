» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Rubén Romano:

"Vacunación y prevención significarán menos víctimas durante la segunda ola de COVID-19"







El Concejal del PJ-Frente de Todos pidió a los vecinos reforzar las medidas de cuidado ante el inicio del otoño y la próxima llegada de la denominada segunda ola de contagios. Y convocó a quienes aún no se anotaron para recibir la vacuna. "El esfuerzo conjunto nos permitirá superar esta pandemia sosteniendo las actividades y cuidando la salud" aseguró. Llegó el otoño y tal como advirtieran los especialistas, la baja de temperaturas podría coincidir con un crecimiento en la cantidad de contagios de COVID-19, conocido como "segunda ola". El médico y principal referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, advirtió sobre los peligros del relajamiento social e insistió con la necesidad de reforzar cuidados y avanzar con la campaña nacional de vacunación. "Ha sido importante haber sostenido el ritmo de vacunación. Hemos vacunado a más campanenses de los que se contagiaron desde el inicio de la pandemia. Y eso nos llena de orgullo, pero sabemos que falta para ganar la batalla definitiva" aseguró Romano. Y agregó: "El esfuerzo conjunto nos permitirá superar esta pandemia sosteniendo las actividades y cuidando la salud. Debemos profundizar los mismos cuidados que venimos pregonando desde el inicio de la pandemia, para que valga la pena y el virus no continúe propagándose". El médico y Concejal convocó a los vecinos que aún no se inscribieron para recibir la vacuna. "Contamos con dos armas muy importantes para vencer al virus. Una es la prevención, y la otra es la vacuna. La única forma de recibirla es inscribiéndose al sitio oficial de la Provincia: www.vacunatepba.gba.gob.ar. Allí además encontrarán toda la información para despejar dudas sobre el tema. Hasta hoy hemos logrado que no colapse el sistema sanitario local. Vacunación y prevención significarán menos víctimas durante la segunda ola de COVID-19" finalizó.

Ya se alcanzó a vacunar una cantidad superior a la de vecinos contagiados





Romano recorre las postas de vacunación y dialoga con los vecinos



Rubén Romano:

"Vacunación y prevención significarán menos víctimas durante la segunda ola de COVID-19"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar