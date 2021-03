CAUSA POR ESPIONAJE La Cámara Federal de Mar del Plata ratificó que la causa en la que se investiga el presunto espionaje por parte del gobierno de Mauricio Macri sobre familiares de los 44 marineros muertos en el hundimiento del submarino ARA San Juan debe transitar por el juzgado federal de Dolores, en el que ya no está el juez Alejo Ramos Padilla. La Cámara rechazó un recurso de "queja" del fiscal Daniel Adler contra una resolución del 12 de noviembre de 2020, mediante la cual el juez marplatense Santiago Inchausti remitió el expediente a Dolores, para su acumulación con la causa que se inició con el falso abogado Marcelo D´Alessio. En rigor, la causa por el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan se inició por denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, quien halló los reportes sobre los seguimientos ilegales.



SOLICITAN REVISIÓN Inquilinos Agrupados reclamó al Gobierno que revise la decisión de no extender la suspensión de desalojos que vence a fines de este mes por entender que es "irresponsable" ante "la llegada de la segunda ola de contagios" por la pandemia de coronavirus. A principios de marzo la administración de Alberto Fernández aclaró que no iba a prorrogar ni el congelamiento de alquileres ni la suspensión de desalojos, medidas que se habían implementado ante el inicio de la crisis sanitaria. Ante la proximidad del vencimiento, la agrupación criticó: "No se entiende que en un panorama de llegada de segunda ola de contagios y con la situación gravísima que se vive en las región decidan levantar el decreto que suspende desalojos". "No se entiende y es irresponsable", apuntó inquilinos agrupados en un comunicado difundido en redes sociales. PROYECCIONES ALENTADORAS En medio de la pandemia y pese a la crisis, las terminales locales proyectan para este año una producción mínima de 450 mil vehículos, muy por encima de los 257 mil fabricados durante el año pasado. Según estimaciones propias de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), durante este año se podrá reactivar con fuerza la actividad de uno de los rubros que más padeció las medidas sanitarias. El Gobierno también confía en que la industria automotriz se convierta en el motor de empuje, junto con la construcción y el consumo interno, de la actividad económica para revertir la caída del 10% que tuvo el PBI durante 2020. En 2019, el sector automotor produjo 314.787 unidades, un 32,5 % menos respecto de las 466.649 que se fabricaron en 2018 y exportó 224.248 vehículos, 16,7 % menos respecto de los 269.360 que se enviaron a diversos mercados en el mismo período del año anterior. SE NEGÓ A DECLARAR El acusado de llevarse a la nena de siete años y tenerla retenida durante tres días en la zona oeste del Conurbano bonaerense se negó a declarar y seguirá detenido. Si bien estaba previsto que la declaración indagatoria a Carlos Savanz, de 39 años, sea a las 14:00 de este sábado, finalmente el detenido se negó a realizarla. El abogado de Savanz, Jorge Alfonso, confirmó que su defendido se abstuvo de declarar ante la jueza Fabiana Galetti, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 57, en la causa que lo tiene como imputado por "sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años". En declaraciones, el letrado manifestó: "Mañana pediremos una batería de testeos y los peritos evaluarán si comprende lo que hizo. Va a haber una estrategia de defensa, pero no puedo adelantar la estrategia".

21 de Marzo de 2021

