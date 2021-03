» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Programando soluciones













Cuando tenía 13 años Máximo Rulli, alumno de la Escuela Técnica Roberto Rocca, desarrolló una calculadora que facilita la operación con fórmulas matemáticas aplicadas en los campos de la electricidad y la electrónica. Ahora la perfeccionó y la ofrece de manera gratuita a otros estudiantes y profesionales. "Fue un proyecto que me permitió profundizar mi aprendizaje", asegura. En la olla de la innovación se requieren dos ingredientes claves: buenas ideas y un contexto que ayude a potenciarlas. Ambos logró combinar Máximo Rulli, un joven de 15 años que acaba de lanzar al público una calculadora pensada para facilitar fórmulas matemáticas que se utilizan en los campos de la electricidad y electrónica. La herramienta, que viene mejorando desde que tenía 13, ya la están utilizando sus compañeros de escuela y hasta profesionales, a quienes les simplifica una parte importante de su trabajo. Esta historia comienza como muchas otras: con alumno de segundo año queriendo ahorrarse algunos pasos para enfocar su tiempo en cosas que tuvieran verdadero valor para él. Si las fórmulas que había que seguir estaban aprendidas, resultaba una verdadera pérdida de tiempo tener que ingresarlas a cada rato en la calculadora. "Se hacía muy largo y repetitivo", cuenta Máximo, hoy en 4º año de Electrónica de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR). "Entonces, viendo que los pasos se podían abreviar, programé esta calculadora, primero con la fórmula de resistencia y luego agregándole otras que me fueron compartiendo los profesores hasta llegar a una cantidad aceptable, como unas doce", recuerda. Máximo se entusiasmó con su creación y la fue poniendo a punto en el marco de las materias Sistemas Tecnológicos y Lenguajes Tecnológicos, para lo que tuvo que recurrir a sus conocimientos en Python, uno de los lenguajes de programación más usados. "Fue un proyecto muy útil porque me dio el espacio y tiempo para desarrollar la calculadora y a la vez me permitió profundizar mi aprendizaje", dice el joven, que hacia fin de año tuvo lista la versión para PC. "Desde un proyecto de materias cruzadas, eligió hacer una calculadora técnica que agilice el cálculo de ecuaciones que son típicas del ciclo básico: resistencias en serie, en paralelo, cálculo de corrientes eléctricas", explicó Juan Cruz Lusardi, uno de sus docentes en aquel año. "Laburó de una manera brillante". Pero la calculadora no se apagó con el cierre de ese ciclo lectivo. Después de un tiempo, Máximo retomó su proyecto -ya como una iniciativa personal- y se propuso llevarlo a un nuevo nivel con el objetivo de volver más sencillas las operatorias tanto de las generaciones de estudiantes que vienen detrás suyo como de personas que se encuentran ejerciendo en los sectores eléctricos y electrónicos. Con la contribución de los profes de la escuela y también de su papá, fue sumando nuevas fórmulas a su dispositivo hasta que pensó en darlo a conocer entre profesionales del ámbito. Fue así como buscó grupos en Facebook que reunieran electricista y les compartió la calculadora, que ahora había evolucionado a una aplicación para celular. "Mi foco principal eran los chicos de años anteriores, tengo amigos más chicos que la usan bastante porque no quieren procedimientos repetitivos. Si te olvidás una fórmula, apretás un botón y solo tenés que completar los valores", señala Máximo. Pero después el potencial de implementación creció: "Sinceramente, no sé que tipo de electricistas eran los que se descargaron la calculadora. Pertenecían a comunidades bastante grandes, de entre 100 y 300 mil usuarios. Pero la calculadora tuvo un alcance inicial que no esperaba". Todavía le quedan tres años de formación en la ETRR, pero una vez graduado Máximo sueña con estudiar ingeniería en sistemas y desempeñarse en el emergente campo de la inteligencia artificial (IA). Para eso tendrá que aprender nuevos lenguajes de programación. El desafío no lo achica: a su calculadora quiso añadirle funcionalidades de IA mediante Python, pero los conocimiento en matemáticas requeridos todavía no estaban a su alcance. Hoy un nuevo proyecto aparece en el horizonte. Por sugerencia de su papá, estudia la chance de programar otra calculadora enfocada en la simplificación de cálculos de termodinámica. Una experiencia que seguramente ampliará sus habilidades. Por lo pronto, la calculadora de Máximo Rulli está disponible para su descarga gratuita e instalación tanto en PC como en dispositivos Android. Cualquier estudiante técnico de la región que deba enfrentarse a cálculos largos aunque simplificables, puede tener una herramienta eficiente a mano. Porque si la innovación se cocina con ideas originales y un ambiente que las desarrolle, su esencia es mejorar la vida de la personas y comunidad que la rodea. En este caso, programando soluciones.



Máximo sostiene la versión para celular de su calculadora técnica.



