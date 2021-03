Campanese premiado en Chivilcoy

Un poema de Alejando Viguier obtuvo una mención en el concurso organizado por la SADE de Chivilcoy organizado para el Día de la Mujer. Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. Además, se busca promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales de poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la música y la pintura. En conmemoración de este día, publicamos el trabajo de Alejandro Viguier que recientemente obtuvo una mención en el concurso organizado por la SADE de Chivilcoy para el Día de la Mujer.

Viguier tiene varios libros publicados en su haber. MESURADAMENTE INTELIGENTE Me gusta verte pasar por mi lado.

Confiada e indiferente, con los pasos acelerados,

haciéndome creer que no miras a los costados,

sabiendo que todos observan tu andar despreocupado.

Me gusta verte caminar, con aguerrida destreza.

Elegante y persistente, con desplazamiento de princesa,

haciéndome pensar que no existe la tristeza,

sabiendo que todos envidian tu desmadrada belleza.

Me gusta tu forma de hacer notar tu presencia.

Descarada y obsecuente.

Me gusta tu manera de hacer que todo encaje.

Mesuradamente inteligente.

Me gusta verte ir y venir, disfrutando del paisaje.

Refinada y displicente, con un vistazo de espionaje,

haciéndome sentir un secundario personaje,

sabiendo que todos desean acompañarte en este viaje.

Me gusta tu forma de hacer ligero el pesado pasado.

Peligrosa e inocente, como digna mujer liderando su reinado,

haciéndome vivir felizmente cortejado,

sabiendo que todos quieren por tu amor ser dominados.

Campanese premiado en Chivilcoy

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar