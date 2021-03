Se trata de la campanense Elisa Ángeles Correa quien junto a otras dos estudiantes de abogacía presentó una iniciativa. "Con mucho orgullo, felicitamos a Elisa Ángeles Correa, graduada 2020 de nuestra carrera de Abogacía, cuyo proyecto pro bono de creación de un Centro de Acceso a la Justicia para Presidiarias y ex Presidiarias en Colaboración con Cooperativa Esquina Libertad es uno de los dos proyectos ganadores del Desafío Pro Bono 2020", dice la página oficial de la Universidad Torcuato Di Tella. Este concurso fue organizado por la Red Federal Pro Bono, una iniciativa de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En la edición 2020, se presentaron 150 proyectos de 1000 estudiantes de todo el país. El de Elisa fue uno de los ganadores. "Agradezco enormemente a mis profesoras del Taller ProBono en la Universidad Torcuato Di Tella María Trevisani Vespa y María Guillermina Greco, quienes nos brindaron su apoyo y orientación desde el primer momento. Además, agradezco a Paola Bergallo por confiar en mí y ser quien me motivó a adentrarme en esta problemática. En el marco de la materia Derecho y Políticas Públicas supo contactarme con agentes claves sin les cuales no hubiese sido posible este logro. Por último, agradezco enormemente a les compañeres de la Cooperativa Esquina Libertad por brindarnos su apoyo y cooperación, su trabajo es admirable. Estoy sumamente feliz. Gran parte de ello es por haber conseguido esto de la mano de mis amigas. La salida es colectiva y este es nuestro grano de arena", señaló al respecto la galardonada quien se graduó de Bachiller en Ciencias Sociales en el Colegio Armonía. El proyecto de Elisa que será implementado próximamente, se basa en crear un Centro de Atención a la Justicia en una penitenciaría bonaerense para que las personas privadas de su libertad puedan acceder a trámites y documentación básica.



Premiada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

