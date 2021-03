» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Correo de Lectores:

Vacunación en Hospital Municipal

Por Carlos Eduardo Prestera







De mí mayor consideración. Solicito publicación en sección cartas de lectores. Viernes 19 relato la experiencia que tuvimos con mi madre para la aplicación de la segunda dosis de vacuna en el Hospital Municipal. Mí madre fue citada por la aplicación a las 8 de la mañana, para contexto cuenta con 93 años y dificultades para movilizarse. Llegando puntualmente nos encontramos con mi nieta de corazón que nos acompañó, que era por orden de llegada, no había listado, se debía anotar. Más de 15 personas ya haciendo cola sin distanciamiento y en área común de circulación, a pesar de que mi nieta reclamará prioridad por su edad y luego yo, en tres oportunidades, solo recibí las contestaciones usuales, "tiene que esperar", "son muchos con el mismo turno", "solo somos dos para aplicación", "la vacuna tiene un proceso". La mejor contestación de todas: "Uds se vacunaron en la escuela 2, no deberían venir acá". Creo recordar campaña del intendente enojado porque se vacunaba en escuelas. Resumiendo, pasando muchos en la fila a pesar de ser "jóvenes" después de 45 minutos y sin ninguna prioridad nos hicieron pasar. El lugar no es adecuado, es chico el vacunatorio, solo dos personas por turno, el lugar de espera atestado con personas con otros tipos de necesidades, nosotros esperamos en el patio para tratar de mantener distancia, en sala de espera imposible. Luego de varios reclamos por la prioridad que yo solicité, la respuesta de una de las personas fue, "si está disconforme quejese", (lo que trato de hacer con esta nota). Empatía nula, lugar inadecuado, un poeta decía, el que no llora no mama y el que no afana es un gil, (yo soy un gil). Se lo debo a mi esposa fallecida hace un año con Covid, famosa por ser la primera en Campana. Carlos Eduardo Prestera. DNI 13194756



