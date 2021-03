Un poco de todo de lo que no dijo el 11/3/21 en canal LN+, la Sra. Laura Alonso, politóloga y política argentina perteneciente a Propuesta Republicana durante el gobierno del ex presidente M. Macri al frente de la oficina anticorrupción entre 2015 y 2019; su solvencia, preparación y claridad de expresión sobre su opinión de la acefalía del Ministerio de Justicia que ya no es, no dijo nada de los Jardines del Programa 3.000 Jardines anunciado en 2016. Según una auditoría interna se destinaron 62 millones de dólares a la unión transitoria de empresas (UTE) Bahia Blanca Viviendas SRL y Escarabajal Ingeniería para construir 93 Jardines y no se finalizó ninguno. De la promesa de Macri sólo quedó el 3 % de los jardines comprometidos y un enorme desfalco al estado. Según dijo el Ministro de Educación Nicolás Trotta. En mayo de 2016 desde la localidad de Ingeniero Luiggi en La Pampa pronosticó una revolución en la calidad de la revolución pública" prometió hacer 150 en su primer año. Terminada su gestión se habían licitado 292 obras y sólo se financiaron 107. En diciembre de 2016, el entonces ministro de Educación Esteban Bulrich, aprobó la propuesta a pesar que la comisión evaluadora advirtió que no tenía la capacidad operativa para absorber las obras. Hasta julio de 2018 las empresas recibieron 62 millones de dólares.

"No solo se le adjudicó el 30 % del saldo inicial sino que luego se modificaron las condiciones. Se empezó a adelantar para el acopio de material y eso llevó a que en algunos casos se les diera el 70 % del costo proyectado de la obra sin ningún tipo de certificación". Remarcó el Ministro Trotta. "Observamos como se le siguió transfiriendo dinero a una empresa que no estaba cumpliendo y eso genera un enorme perjuicio. Luego está el hecho de que no se establecieron las multas correspondientes. Desde las áreas de la administración que plantean multas por más de 70 millones de pesos sólo se establecieron multas por 7 millones. No se ejecutaron las garantías. Ahí es donde uno ve un esquema de connivencia, además de un marco de precios que están por sobre los que estamos licitando en la actualidad". Trotta indicó que el M2 fue calculado en 1498 dólares, cuando en la actualidad se paga 870 dólares en la Pcia de Bs As., 675 en Salta y 708 en San Juan. En los años en que la UTE fue contratista tuvo un pedido de quiebra (en el que fue decretada la inhibición general de bienes) que nunca fue informado al Ministerio. Tampoco se advirtió el incumplimiento de pago de aportes patronales y los 190 cheques rechazados en seis meses. Incluso en los medios de comunicación se conoció el reclamo de trabajadores de un Jardín en obra en Plottier, Neuquén. Reclamaban dos meses de sueldos "mientras la concursada libraba cheques sin fondo que el Juez de la quiebra tuvo por acreditado, el Ministerio de Educación le libraba fondos por más de 1.000 millones de pesos para la ejecución de Jardines de Infantes que nunca concluyó", indica el escrito. Ninguna de las 93 obras se completó. "Las empresas están concursadas. Nos hemos presentado para tratar de garantizar el patrimonio del estado. Una empresa concursada ha perdido capacidad de pago de sus deudas y genera un enorme perjuicio. Las garantías no habían sido ejecutadas por la gestión anterior. Ahí hay un marco de inoperancia que refleja cierta connivencia con la empresa", agregó Trotta.

Para la ex titular de la oficina anticorrupción Sra. Laura Alonso, mejor no decir nada. (No vale la pena).