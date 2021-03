» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 21 de Marzo







DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2011, en este día se concientiza acerca del Síndrome de Down y se remarca la importancia de la autonomía e independencia individual de las personas con dicho síndrome; asimismo, se recuerda "la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades". Esta fecha (21/3) fue elegida debido a que simboliza la trisomía del cromosoma 21, el cual da origen al Síndrome de Down. El tema de este año es "Conectarnos" y tiene el propósito de que las personas con Síndrome de Down puedan conectarse y participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida: "nos conectamos para poder compartir ideas, experiencias y conocimientos; empoderarse mutuamente para abogar por la igualdad de derechos para las personas con Síndrome de Down; y llegar a las partes interesadas clave para lograr un cambio positivo".



BOCA EMPATA CONTRA BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH Hace 43 años Boca empataba contra Borussia Mönchengladbach, en La Bombonera, por la Copa Intercontinental 1977. El equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo e integrado por Hugo Gatti, Roberto Mouzo, Rubén Suñé, Jorge Ribolzi, Ernesto Mastrángelo y Darío Felman, arribó a este partido tras consagrarse campeón, por primera vez en su historia, de la Copa Libertadores; esta competencia se definió desde el punto de penal, donde el "xeneize" se impuso 5 a 4 frente a Cruzeiro. Por otra parte, el rival que tendría que haber enfrentado el conjunto de Lorenzo era Liverpool, campeón de la Copa de Campeones de Europa 1976-1977, sin embargo, el club inglés desistió a disputar el partido argumentando problemas de calendario. Por ello, el rival fue Borussia Mönchengladbach, tricampeón de la Bundesliga (74/75, 75/76 y 76/77), que arrasaba con sus figuras Berti Vogts (Campeón del Mundo en el año 1974) y Allan Simonsen (Balón de Oro 1977). El partido de ida se disputó en Buenos Aires ante aproximadamente 60.000 espectadores; el marcador fue abierto a los 16 minutos por obra de Ernesto Mastrángelo que rompió la defensa alemana, no obstante, 8 minutos después, Wilfried Hannes empató el partido. Cinco minutos después, Rainer Bonhof puso en ventaja a los europeos que se fueron a los vestuarios con la victoria parcial 2 a 1. Pero a los 51 minutos del segundo tiempo Jorge Rivolzi empató el partido paralizando el marcador en el 2 a 2. Cinco meses después, el "xeneize" aplastó a los alemanes 3 a 0 con goles de Ernesto Mastrángelo, Darío Felman y Carlos Salinas y se consagró campeón de la Copa Intercontinental.



SE LANZA "SHAKIRA" Un día como hoy en el año 2014, Shakira lanzaba su décimo álbum "Shakira". Producido por la cantante colombiana junto a Fernando Garibay, Luis Fernando Ochoa y Kid Harpoon e integrado por canciones compuestas por la artista con Max Martin y Jorge Drexler, el disco posee un carácter personal: "yo creo que este álbum es un compendio de canciones que revelan mucho mis gustos musicales, el momento en el que está mi cabeza hoy y mi estado sentimental". Ente los sencillos se encuentran "Can´t remember to forget you" (con Rihanna), "Loca por ti", "Medicine", "Empire" y "Dare (la la la)".





