Continuando con la sección "el viaje de tu vida por tu país", le toca el turno a las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, en este caso la propuesta es en vehículo propio, uniéndose a la caravana desde Campana, en Ruta 9. Antes de describir esta nueva opción, queremos volver a aclarar que Vuelos y Vacaciones - Paralelo 54, por ser una agencia oficial, con legajo activo, está autorizada a vender bajo el Plan Ahora 18, donde pueden abonar el viaje hasta en 18 cuotas a tasas fijas muy bajas, siendo el primer pago diferido a tres meses. Esto está vigente hasta el 31/03/2021. Refresquemos brevemente esta modalidad de viaje. Las caravanas acompañadas responden a demandas de pasajeros que tienen intención de viajar, pero no se animan aún a usar transportes públicos, por eso la opción que les fuimos ofreciendo, tanto en esta edición, como en anteriores. En primer lugar, siempre se hace con el vehículo propio de cada uno. La totalidad del viaje en esta propuesta es una caravana de vehículos acompañados con 3 coordinadores encargados de asistir a los vehículos ante cualquier inconveniente, uno de ellos será un mecánico que solucionará urgencias livianas, otro coordinador del grupo y la caravana y un tercer acompañante será el guía que describirá el viaje por altavoces que serán entregados a cada vehículo. Cada programa de viaje incluye además las noches de alojamiento con desayunos y algunos almuerzos o cenas y la garantía de reprogramación de fecha, a elección del pasajero, en caso de que por disposiciones gubernamentales no se pueda circular por las rutas y localidades del itinerario. Es también importante destacar que no se incluye bajo esta modalidad cargos de combustibles y peajes, ingresos a museos, parques y reservas ni arreglos de averías de los vehículos, traslados o cualquier gasto inherente. Esta opción que detallaremos será válida para salir el día 12/06/2021. En estos momentos se encuentra una salida en curso que se inició el día 13 de marzo. La caravana comienza en Campana, y hará pernocte en la ciudad de Córdoba, lo mismo que al regreso, para cortar el trayecto. Estos serán los 2 tramos más largos del viaje. El segundo día será turno de llegar a Tafí del Valle, pero antes harán paradas en Jesús María y Colonia Caroya donde comprarán embutidos y quesos. Pasarán luego por San José de las Salinas, donde verán el famoso tren volcado que llevaba carga de sal a Bs As. Luego de pasar Famaillá, entrarán a la selva de Tucumán por la Quebrada los Sosa, verán el Monumento al Indio Calchaquí y arribo a Tafí, donde luego del pernocte visitarán una fábrica de quesos, llegarán a Amaicha del Valle para conocer el complejo Pachamama y su museo y harán la siguiente parada en las Ruinas de los Quilmes, mayor asentamiento pre-hispánico de los Valles Calchaquíes y uno de los últimos reductos que quedaron en pie antes de ceder a los españoles. Se encuentra en muy buen estado y es una excursión que recomendamos siempre por su historia, que es realmente épica y vale la pena ser escuchada. Este día finalizará en Cafayate, donde transcurrirán 2 pernoctes. En el día libre se visitará el Museo de la Vid y el Vino, luego una bodega con degustación y por la tarde la Quebrada del Río Las Conchas y sus formaciones más curiosas, como la Garganta del Diablo, el Anfiteatro, el Fraile, el Sapo, los Castillos, etc. En este punto, lo interesante es que el recorrido continúa a Cachi, por la mítica Ruta 40, donde previa llegada pasarán por la Quebrada de las Flechas, que les va a quedar tatuado en la memoria por representar un paisaje único, una sucesión de formaciones cónicas de catálogo. Angastaco, Molinos y Seclantás (con sus tejedoras de mantas, ponchos y ruanas) serán las siguientes vistas hasta la llegada a Cachi. El trayecto siguiente del itinerario es una de las mejores rutas escénicas del NOA. Luego de un breve recorrido por la Ruta 40, tomarán la Provincial 33 donde cruzarán la Recta del Tin Tín que terminará en el Parque Nacional Los Cardones, (donde el mismo nombre les deja claro que el horizonte está cubierto de rocas y cactus) para cruzar la Cuesta del Obispo por la Quebrada del Escoipe, un trazado en zigzag rodeado de verde que es un escenario de película: solo será momento de bajar del vehículo y contemplar esa majestuosidad que tendrán delante. El viaje continúa hasta llegar al Dique Cabra Corral, donde cortarán el escenario con agua y continuarán luego hasta Salta. El tiempo en la capital de la provincia será para visitar los principales atractivos, pasando por el Cabildo, Plaza 9 de Julio, Catedral, Iglesia de San Francisco, Convento de San Bernardo, Museo Arqueológico de Alta Montaña, Monumento al Gral. Miguel Martín de Güemes, Cerro San Bernardo, Monumento a la Batalla de Salta, Parque 20 de Febrero y Quebrada de San Lorenzo. El día 8 del itinerario será momento de dirigirse al punto de mayor altitud del itinerario, San Antonio de los Cobres, previa visita a la Quebrada del Toro, las Ruinas de Tastil (que llegaron a tener 2.000 habitantes en su apogeo en el siglo XV y recolección de basura) y verán de cerca el Viaducto la Polvorilla, obra más fotografiada del recorrido del Tren a las Nubes. A la mañana siguiente se dirigirán a Salinas Grandes, donde seguirán los contrastes, primero el mar de sal, luego la Cuesta de Lipán, otro trazado de película, ideal para descender sin apuro, contemplando esta maravilla que finaliza y aparece la Paleta del Pintor para llegar a Purmamarca, con su Cerro de los 7 Colores donde harán pernocte. Por la mañana tendrán suficiente tiempo para visitar el Mercado Artesanal del pueblo, contemplar el Cerro y tomar las mejores fotos para luego tomar nuevamente ruta e ingresar a la Quebrada de Humahuaca y hacer un pequeño desvió hasta el Cerro Hornocal. Este cerro está llamado a ser el hermano mayor del Cerro de los 7 Colores (le dicen el Cerro de los 14 Colores), difícil de describir, solo hay que sentarse a observarlo y esperar que pase el tiempo. Las mejores panorámicas de la película "Mi obra Maestra", de Francella y Brandoni fueron filmadas justamente en el Hornocal. Una vez que se puedan desconectar de esta maravilla seguirán hasta Iruya. Tilcara será el próximo sitio de pernocte, pasando antes por Uquía (en la Iglesia de San Francisco van a conocer una pintura de Ángeles Arcabuceros, arte cuzqueño del siglo XVII único en América) y Huacalera, otra reliquia de la arquitectura colonial, donde además se encuentra el Monolito al Trópico de Capricornio. Tilcara será base por 2 noches, donde dispondrán de tiempo libre y visitarán una peña nocturna. El día 13 es momento de comenzar a comenzar a dar la vuelta. En primer lugar visitarán lo más importante de la ciudad de Jujuy y seguirán hasta Tucumán donde harán noche, pero antes pararán en la Posta de Yatasto (donde se dieron el famoso abrazo San Martín y Belgrano). La capital de Tucumán también será base durante 2 noches, para disponer de tiempo y poder visitar la Gobernación, Plaza Independencia, Catedral, Casa Histórica y demás lugares de esta bella ciudad, incluyendo Yerba Buena y Cerro San Javier, 2 de los sitios más coquetos de la ciudad. A la noche, el espectáculo de luz y sonido de la Casa de Tucumán, ya convertido en un clásico nocturno de la ciudad. El viaje continuará como al inicio, haciendo la última noche en Córdoba, para llegar a Campana o alrededores en el día 16 del itinerario y cerrar con moño esta propuesta completísima, donde los colaboradores asignados no dejarán nada librado al azar.



