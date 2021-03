» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/mar/2021 de La Auténtica Defensa. La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "La oración, el agua fresca"

Por Silvia Gerard











Viajando por la provincia de Mendoza, se puede observar el sistema de riego heredado de los aborígenes, y que consiste en canales y acequias para proveer de agua potable para riego de huertas familiares y plantaciones. Pero esta agua fresca y potable, no fluye de manera constante, se dosifica, tiene una regulación. En un horario determinado se habilita su paso tan vital para los frutales y así la tierra sedienta comienza a saciarse. Esta experiencia trajo a mi mente el efecto de las oraciones en nuestras vidas, nos refrescan el alma, son como el agua que corre por las acequias y se desliza por la tierra sedienta. Nuestra alma tiene sed de Dios. El (Salmo 42) comienza diciendo "como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía". Tenemos sed de Dios, y el saciarnos está a una oración de distancia. Muchas veces oramos por personas que no conocen al Señor, y ellos sienten el efecto refrescante, el alivio de sus cargas, y descansan allí, pero es necesario permanecer en Él, acercarnos confiadamente al trono de gracia. Es necesario ir a la fuente, a aquel que no interrumpe el fluir del agua en nuestra acequia personal, donde a pesar de las pruebas, nuestro corazón late en paz, y esperanzado, nos refugiamos al abrigo de "Su Palabra". Así leemos en (Isaías 44:3) "derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida", y continúa la cascada de bendiciones, "mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos". ¡Qué paz! ¡Esta bendición va más allá de nosotros, llega a nuestros renuevos! Nos dice que brotaremos entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma (Salmo 23:2-3) Permanezcamos cerca de Dios, y que Él sea el manantial que riega nuestra vida. "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba". … "El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva". (Juan 7:37-38) Te invito a conocer más profundamente a Dios, a través de Jesucristo, establecer una amistad con El, y luego, perseverar en la oración, tomar un tiempo para agradecer, y exponer las peticiones en el trono de la gracia, y que esta, sea la llave de cada amanecer y el cerrojo de cada noche. ¡El Señor te bendiga! ¿Quieres saber más de esa agua fresca? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "La oración, el agua fresca"

Por Silvia Gerard

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar