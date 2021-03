» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/mar/2021 de La Auténtica Defensa. El Día que la Tierra se Detuvo:

El Pentágono admite oficialmente la existencia de Ovnis











ES OFICIAL: A través de la DIA (Agencia de Inteligencia y Defensa), el Pentágono ha admitido oficialmente estar en posesión de fragmentos y restos de Objetos No Identificados. El documento de la DIA fue obtenido por el investigador estadounidense Anthony Bragalia luego de una solicitud de hace tres años, quien utilizó la Ley de Libertad de Información (FOIA). El material en cuestión habría sido depositado con algunos contratistas de defensa para su análisis y archivo, y entre estas "estructuras especializadas" se encuentra Bigelow Aerospace, una empresa de tecnología espacial con sede al norte de Las Vegas, Nevada. A partir del estudio de estos fragmentos se habrían desarrollado nuevos componentes con propiedades especiales, definidos como "metamateriales". Además de "recordar" su forma original cuando se pliegan o aplastan, algunos de estos materiales futuristas tienen la capacidad de hacer las cosas invisibles, "comprimir" la energía electromagnética, incluso manipulando la velocidad de la luz para que pueda viajar a 300.000 kilómetros por segundo. Un material que es más fuerte y más ligero que cualquier metal existente, y puede ser de una manera que no implique el uso de remaches, costuras o costuras, sin nunca corroerse ni oxidarse. Por lo tanto, el investigador Anthony Bragalia afirma haber recibido 5 documentos que contienen 154 páginas en respuesta a su solicitud, aunque muchos documentos aún no han sido publicados, y que el estudio de material extraterrestre debería haber generado varios miles de páginas, denunciando así la obvia censura de muchos otros. Es posible ver las 154 páginas a través de este link https://24x7.cl/VQe La carta, enviada a través de la FOIA, se refería específicamente a las declaraciones del senador Harry Reid quien anunció que había destinado 22 millones de dólares en fondos negros para las investigaciones OVNI / UAP (2007-2012) que se llevaron a cabo en parte en la oficina de la AATIP (Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales) del Pentágono en el que trabajaba el ex oficial del Departamento de Defensa Luis Elizondo, a quien debemos el primer lanzamiento de tres videos filmados por pilotos de la USAF y la Armada a la pesquisa de ovnis. Buena parte de los 22 millones fueron destinados a la empresa de Robert Bigelow, cuyos hangares fueron ampliados para albergar los "hallazgos metálicos" de origen OVNI / UAP. Anthony Bragalia también explicó que había buscado en vano una aclaración directamente de Robert Bigelow, quien lamentablemente prefirió no responder. El investigador estadounidense, al haber descubierto que la empresa estaba en proceso de cierre-clausura, había decidido que era oportuno el momento para escribir al ex consultor legal de Bigelow Aerospace, Jon Field JD, ya que como ciudadano y contribuyente tenía el derecho a saber si los residuos- desechos OVNI entregados por el gobierno a una empresa privada para su almacenamiento y estudio todavía estaban a salvo. "Si Bigelow ya no es el empresario guardián de los desechos, tenemos derecho a saber quién es el custodio actual", escribió Anthony Bragalia en la carta a Field, quien respondió que se negaba a divulgar información al respecto, sin negar los hechos. ¿Qué otra declaración necesita el pueblo de la Tierra para abrazar e interiorizarse de este poderoso conocimiento? ¿Qué más quieren escuchar al respecto? ¿Qué otras evidencias se necesita tener al respecto? La verdad es que el hombre no quiere ver, la verdad es que el hombre es tan consciente como los gobiernos de que esta realidad desafiaría una visión a la que ahora está tan firmemente arraigado que no puede desprenderse de ella, embriagado por esos delirios de materialismo e inmoralidad que tanto le encanta perseguir y saborear. La Realidad Extraterrestre esconde y cela un conocimiento demasiado grande para esta criatura llamada Hombre, que se ha corrompido tanto que ya no tiene las habilidades y herramientas para hacerlo suyo. Luego huye y se ríe de su esencia, burlándose de ella y negando su evidencia ahora inquietante y objetiva, tratando tontamente de convencerse a sí mismo de que todo es el resultado de un extraordinario delirio colectivo. El hombre que no se da cuenta de que al hacerlo niega su propia existencia, tampoco es muy consciente de que nada impedirá que esta realidad se revele pronto con potencia y gloria al mundo entero. ¿Y EL MENSAJE? Después del análisis inevitables de las miserables noticias de los obvio, pasamos a la cuestión más importante que es el mensaje extraterrestre. En el caso de Giorgio Bongiovanni el contacto con los señores de las estrellas se da en el marco de su misión como estigmatizado, es decir bajo su representatividad como emisario de una misión publica encomendada por las fuerzas cósmicas que rigen, incluso, a las civilizaciones que nos visitan en esta emergencia. De hecho los extraterrestres no están haciendo turismo, sino que por el contrario son muy conscientes de que la nuestra es una sociedad cruel que aniquila y deja aniquilar al prójimo. Entonces el mensaje es de amonestación para Biden y Putin y de consolación para las víctimas. Y si la sociedad en su conjunto no se rebela, inevitablemente un nuevo ciclo en la historia humana comenzara después de esta catástrofe: "como os hemos repetido muchas veces somos nosotros los Ángeles de ayer, los extraterrestres de siempre provenientes de otros mundos físicos, somos vuestros hermanos que han desarrollado una super civilización. Otros seres angelicales superiores a nosotros vienen de mundos espirituales y astrales, ellos son nuestros maestros cósmicos, nuestros guías. Nosotros y ellos somos los Ángeles y los arcángeles a los que se refiere Jesús en el evangelio. Él ha prometido volver de la misma manera como subió al cielo: "después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado; y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos. Hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba hacia el cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo (hechos de los apóstoles 1-11). La promesa del retorno de Jesús no es solo un feliz cuento para donar esperanza a los hombres, sino una certeza absoluta. Es uno de los mandamientos que Cristo ha dejado a los cristianos y también a los laicos. (Con este propósito queremos recordar a todos que está en el corazón de dios también la persona no creyente que pone en práctica las enseñanzas de Cristo). Jesús Cristo de hecho recomienda observar sus ritos, sobre todo el bautismo, recordando el del río Jordán por manos de Juan El Bautista, y la santa comunión en memoria de su pasión, muerte y resurrección y exhorta a los creyentes a confiar en el precepto de su segunda venida. El verdadero significado de la venida de Cristo no es por lo tanto un mensaje de esperanza, sino una certeza de fe sobre la cual se funda el corazón de la cristiandad y la redención de los justos. En el evangelio, efectivamente, el no habla de sí mismo solamente refiriéndose a los tiempos en los que estaba obrando en la tierra; además que de su muerte, de su persecución y de su sacrificio, Cristo habla a menudo con sus apóstoles del futuro. Nadie conoce el día y la hora de su venida, pero según los signos y los eventos que el padre está manifestando en la tierra este es el tiempo del retorno del hijo del hombre". … del cielo a la tierra. Mensaje recibido por Giorgio Bongiovanni, Pordenone (Italia), 18 de enero 2011. 20:41 horas. https://www.thebongiovannifamily.com/mensajes-2011/3100-la-segunda-venida-de-cristo.html

El Día que la Tierra se Detuvo:

El Pentágono admite oficialmente la existencia de Ovnis

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar