Pedicura, consejos para el cuidado de nuestros pies

Muy pronto comenzarán los primeros fríos, por lo tanto, nuestros pies exigirán estar más cuidados ya que van a estar más expuestos al calzado cerrado y a medias. Tal vez no sea adecuado para nuestros pies, el calzado demasiado ajustado o angosto ya que puede causar distintas anomalías, ej. Hallus Valgus, (juanetes), diversos tipos de Helomas, (Callos), tanto en los dedos como en zona plantar del pie, también formarse dedo martillo que es muy doloroso. Las medias demasiado ajustadas pueden provocar trastornos circulatorios y si son demasiado gruesas provocan transpiración y esto hace que los pies estén húmedos, entonces se correría el riesgo de que se formen hongos. Por eso es muy importante secarse adecuadamente entre los dedos, esto puede hacerse usando también un secador de cabello. Por lo tanto debemos prestarles siempre la debida atención, ya que son nuestros pies los que nos llevan y nos traen, nos permiten mantenernos en posición vertical, soportan nuestro peso, nos permiten correr, saltar, caminar, nadar, bailar, pero a veces, lo hacemos, cuando algún dolor comienza a reflejarse en nuestro rostro y se hace cada vez más insoportable, y entonces recurrimos a los recursos que podemos tener en casa: alicates (no siempre los adecuados), piedra pómez y otras herramientas afiladas que pueden provocarnos heridas y/o otras consecuencias. O acudimos al profesional debido, en este caso el PEDICURO. Cuenta la historia que Neron, emperador romano, entre los años 54 y 68 EC estaba siempre acompañado por un pedicuro llamado Cayus, que luego fue el pedicuro personal de Popea, a quien le practicaba también la belleza de pies y manos. Pero no solamente, por lo antes dicho, es que debemos cuidar la salud de nuestros pies. La Organización Mundial de la Salud, (OMS) dice que: la Salud (valga la redundancia) es el estado del ser humano de completo bienestar físico, mental, y social y no solamente la ausencia de enfermedades. Deje sus PIES en MANOS de profesionales idóneo, siga sus consejos y sus pies andarán muy bien. Adelma Nélida Reyes, pedicura del Centro de Pedicura y Cosmiatra Pedica Jubilados y Pensionados (M.N.: 16220)

