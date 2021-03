El Millonario volvió a la victoria con un aplastante 6-1 sobre Godoy Cruz. Por su parte, el Fortín quedó como único líder de la Zona B. Además, Banfield le ganó el clásico a Lanús, aunque el duelo continuaría en los escritorios. Hoy juegan Boca y San Lorenzo. La jornada sabatina de la sexta fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol ofreció tantos atractivos como prometía. Y el cierre fue a toda orquesta Millonaria: después de perder ante Argentinos Juniors y empatar el superclásico frente a Boca Juniors, River Plate volvió a la victoria con una aplastante goleada sobre Godoy Cruz. En Mendoza, los dirigidos por Marcelo Gallardo se florearon en la primera parte, cuando convirtieron cinco de los seis tantos del 6-1 final. La gran figura fue el colombiano Rafael Santos Borré, autor de un póker de goles que lo catapultó a la cima de la tabla de máximos artilleros junto a Federico Andrada (Aldosivi) y Luis "Pulga" Rodríguez (Colón), quienes también suman cinco tantos. Los restantes dos goles de La Banda fueron convertidos por Matías Suárez y Julián Álvarez, mientras Valentín Burgoa decoró el resultado final a los 30 minutos de la segunda parte. La goleada no le alcanzó a River (10 puntos) para ubicarse en puestos de clasificación a la fase final. Esto se debió al triunfo de Banfield en el clásico del Sur del conurbano bonaerense: el Taladro derrotó 2-0 a Lanús con un doblete de Luciano Pons y alcanzó a Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero en el segundo puesto de la Zona A con 11 unidades, quedando solo por detrás del líder Colón (15). Sin embargo, el clásico no terminó con el pitazo final de Darío Herrera: el Granate reclamaría los puntos por la incorrecta inclusión de Gregorio Tanco (ingresó en el ST), dado que el jugador había sido expulsado en el Torneo de Reserva. "Estamos absolutamente tranquilos", señalaron desde Banfield. Incluso, el vicepresidente Oscar Tucker confirmó que habían hecho la consulta correspondiente al COMET sobre la situación del futbolista. Ayer, además, Vélez Sarsfield venció 1-0 a Independiente de Avellaneda como local en duelo de punteros de la Zona B. De esta manera, el Fortín se escapó: llegó a los 15 puntos y le sacó tres de ventaja al Rojo, que acumulaba cuatro victorias consecutivas en el certamen. La jornada de ayer se completó con el triunfo de Huracán, que superó 1-0 a Patronato en Paraná en el partido que marcó la despedida de Israel Damonte de la conducción técnica del Globo; y con la victoria de Gimnasia de La Plata, que le ganó 2-0 como local a Atlético Tucumán. Este domingo, Boca Juniors recibirá a Talleres de Córdoba desde las 21.00 horas con la posibilidad de alcanzar a Independiente en el segundo puesto de la Zona B. Además, también jugará el único equipo con puntaje perfecto: Colón será local frente a Rosario Central (16.15). Los otros dos duelos de hoy serán Sarmiento vs Defensa y Justicia (14.00) y San Lorenzo vs Aldosivi de Mar del Plata (16.15). Mañana se cerrará la fecha con Arsenal vs Platense (19.00) y Racing Club vs Argentinos Juniors (21.15).



Liga Profesional:

River goleó en Mendoza y Vélez frenó a Independiente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar