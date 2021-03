Luego del empate sin goles como visitante frente a Atlético de Rafaela, el mediocampista señaló que este Villa Dálmine todavía es "un equipo en formación". El viernes, en el inicio de la segunda fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine igualó sin goles como visitante frente a Atlético de Rafaela y sumó su segundo 0-0 del campeonato. Y sumó también una nueva actuación sin volumen de juego y sin situaciones de gol a su favor, en el marco de un encuentro que resultó sumamente disputado y que no tuvo lucidez ni de un lado ni del otro. "Ya sabíamos que iba a ser un partido trabado, duro, porque ellos también juegan de una manera similar a nosotros. Y también sabíamos que la cancha no iba a ayudar, porque es una cancha chica, que no deja muchos espacios, sobre todo cuando dos equipos se predisponen a presionar", señaló al respecto Laureano Tello en diálogo con FM Radio City. Igualmente, el mediocampista valoró el resultado porque, "de visitante, está bueno no perder". Aunque reconoció que el equipo tiene mucho por mejorar: "Somos un equipo en formación, con muchos jugadores nuevos y nos estamos conociendo de a poco. A medida que vayan pasando los partidos tenemos que mejorar". Para Tello fue su primer partido del campeonato, dado que en el debut ante Independiente Rivadavia de Mendoza estuvo en el banco de suplentes. En esta oportunidad reemplazó a Cristian Ojeda y jugó como volante interno por derecha, redondeando una buena performance, especialmente por lo realizado en la segunda parte. "Es un lugar donde me siento cómodo, en el que me manejo mejor que otras posiciones. El técnico nos pide siempre que estemos ordenados y que, cuando se puede, que juguemos", señaló sobre su función en el terreno de juego. Finalmente, de cara al duelo que el Violeta sostendrá el próximo domingo como local frente Guillermo Brown de Puerto Madryn, el exjugador de Camioneros señaló: "Tenemos una semana larga, que nos va a venir bien para descansar y recuperar algunos chicos que están golpeados. Y hay que estar tranquilos, porque sabemos que tenemos una cuenta pendiente como local, que hace mucho que no ganamos en Campana".



EN RAFAELA, TELLO REEMPLAZÓ AL LESIONADO OJEDA Y JUGÓ COMO VOLANTE INTERNO POR DERECHA.



Primera Nacional:

Laureano Tello; "A medida que vayan pasando los partidos tenemos que mejorar"

