El Pirata ganó en Mar del Plata, mientras el elenco santiagueño se impuso en Ezeiza. Así, ambos se mantienen con puntaje ideal.

En la continuidad de la segunda fecha de la Primera Nacional, ayer se disputaron siete encuentros. Por la Zona A, Belgrano de Córdoba venció 1-0 como visitante a Alvarado de Mar del Plata y logró su segunda victoria consecutiva. En tanto, en Caseros, Estudiantes de Buenos Aires igualó 1-1 con San Martín de Tucumán.

La programación de esta Zona A continuará hoy con Deportivo Maipú vs Temperley (17.30), Agropecuario vs Estudiantes de Río Cuarto (18.00), Quilmes vs Gimnasia de Mendoza (19.00) y Mitre vs Almirante Brown (21.30). Y el lunes se cierra con Atlanta vs Nueva Chicago (15.35) y Tigre vs Deportivo Riestra (21.10).

La segunda fecha de la Zona B se abrió el viernes con el empate entre Atlético de Rafaela y Villa Dálmine. Y prosiguió ayer con el segundo triunfo de Güemes de Santiago del Estero, que superó 2-1 como visitante a Tristián Suárez. Además jugaron: Barracas Central 1-1 Defensores de Belgrano, Instituto 0-0 Santamarina, Gimnasia (J) 1-2 Almagro y Ferro Carril Oeste 2-0 Deportivo Morón.

La programación continuará hoy con Guillermo Brown (PM) vs San Martín (SJ) y Brown (A) vs All Boys. Y se cerrará mañana lunes con Independiente Rivadavia vs San Telmo.