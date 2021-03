PRIMERA B METRO En el inicio de la tercera fecha del Apertura, Deportivo Armenio venció 1-0 como local a Acassuso y quedó momentáneamente como único líder con 6 unidades. En tanto, el duelo Fénix vs Argentino (Q) fue postergado por malas condiciones climáticas. Hoy juegan: Colegiales vs Los Andes, Talleres (RE) vs Deportivo Merlo, UAI Urquiza vs Flandria, Comunicaciones vs Cañuelas, Villa San Carlos vs Sacachispas y Defensores Unidos vs J.J. Urquiza.



PRIMERA C Por la tercera fecha del Apertura, Midland le ganó a4-2 como visitante a Excursionistas y se trepó a lo más alto de las posiciones con 7 unidades. Ayer también jugaron: L.N. Alem 1-2 Victoriano Arenas, Berazategui 1-1 Atlas, Central Córdoba (R) 1-0 Luján, San Martín (B) 0-0 Deportivo Español y Sportivo Italiano 2-0 El Porvenir. Hoy juegan Ituzaingo vs Real Pilar. Y mañana: Argentino de Merlo vs Lamadrid. NACHO, GRAN ESTRENO Después de su partida de River, el mediocampista Ignacio Fernández debutó en Atletico Mineiro con una gran actuación: marcó un gol, dio una asistencia y generó un penal para que su equipo derrote 3-0 a Coimbra por la quinta fecha del Campeonato Mineiro que lidera con puntaje ideal. CHAMPIONS LEAGUE Culminados los Octavos de Final se sortearon los cruces de Cuartos y los enfrentamientos serán: Bayern Munich vs Paris Saint Germain (protagonistas de la última final), Real Madrid vs Liverpool, Manchester City vs Borussia Dortmund y Porto vs Chelsea. GANÓ EL REAL Por la 28ª fecha de La Liga de España, Real Madrid venció 3-1 como visitante al Celta de Vigo, equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet. Con este triunfo, el Merengue (60 puntos) se ubicó en el segundo puesto a tres unidades del líder Atlético Madrid, que hoy recibe a Alavés (14.30, ESPN). Este domingo, además, Barcelona (59) visita a Real Sociedad (17.00, DirecTV). EL CITY, A SEMIS Sin participación de Sergio Agüero, Manchester City venció ayer 2-0 a Everton y avanzó a las semifinales de la FA Cup. También lo logró Southampton, que le ganó 3-0 a Bournemouth. Los otros dos cruces de Cuartos de Final se jugarán hoy: Chelsea vs Sheffield Untied (10.30, ESPN) y Leicester vs Manchester United (14.00, ESPN). En tanto, por la Premier League hoy se medirán West Ham vs Arsenal (12.00, ESPN). Ayer, Brighton derrotó 3-0 a Newcastle. DERROTA PARA SAMPAOLI Por la 30ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Olympique de Marsella cayó ayer 3-0 frente a Niza en la primera derrota de Jorge Sampaoli desde que asumió en el OM. Ayer, además, Rennes le ganó 3-1 como visitante al Metz, mientras el viernes, Monaco (4º con 59 puntos) había goleado 4-0 a Saint Etienne a domicilio. Hoy juega el líder Lille (63 unidades) frente al Nimes como local, mientras los escoltas Lyon y Paris Saint Germain (60) se medirán entre sí en el cierre de la programación (17.00, ESPN). SERIE A DE ITALIA La 28ª fecha comenzó con tres encuentros: Parma 1-2 Genoa, Crotone 2-3 Bologna y Spezia 2-1 Cagliari. Hoy juegan: Hellas Verona vs Atalanta, Juventus (3º con 55 puntos) vs Benevento (11.00, ESPN), Sampdoria vs Torino, Udinese vs Lazio, Fiorentina vs Milan (2º con 56) y Roma vs Napoli (16.45, ESPN). El duelo entre Inter (líder con 65 unidades) y Sassuolo fue postergado.

Breves: Fútbol

21 de Marzo de 2021

