TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoria visita este fin de semana el autódromo platense para desarrollar otra carrera del presente campeonato. Desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. PODER: Aunque no pudo estar en la primera del año todo hace pensar que Damian Toledo está trabajando en el auto para poder sumarse a la categoria Alma en el Clase TC 1600 próximamente donde la motorización es de Diego Fangio. DUDAS: La intención es poder llegar con el auto para la próxima y si bien el trabajo venia adelantado la falta de presupuesto están complicando el desarrollo final del vehículo y el zarateño duda en poder correr. FUEGO: El asado en el campo venia bien encaminado por parte del asador Leandro Cracco y la verdad que el costillar iba a ser difícil de no poderse comer por lo bien presentado quedaba arriba de la parrilla pero algo falló y el fuego se adueñó de toda la comida dejando un sabor amargo al ver como se fue consumiendo y ni los chorizos se salvaron. COPA FR: Esta especialidad del karting está realizando este fin de semana el arranque de su campeonato en el kartódromo argentino comenzando desde las 10 hs. ESTAR: Dentro del marco de esta especialidad de karting el piloto campanense Ignacio Lopez estará corriendo en la clase Junior donde la intención es correr el campeonato con la atención de su karting por parte de su padre. PULIR: La Cupé Chevy para el TC Regional de Ivan Gonzalez ya está terminada y su propietario este fin de semana está probando la misma para pulir esos pequeños inconvenientes que desean resolver. RETRASAR: Finalmente la decisión de Nicolás Laccette es continuar dos carreras mas con el Ford en el Turismo Cuatromil Argentino hasta que terminen la Dodge que se atrasaron los trabajos y deberán esperar para correr con ella que tendrá como planta impulsora un motor Ford también con la atención de Matias Guillen. PRUEBAS: El auto para la categoría que nuclea la Fedenor ya fue probado y el Fiat 128 de mano de su dueño Silvestre Gallo hace pensar que desde la próxima carrera puede ser parte de la misma con la atención total del auto por parte de Diego Fangio. PROXIMA: Es probable que desde la próxima carrera de la categoria Pako se sume el piloto de Zárate Marito Martinez con la atención del karting por parte de Rafael Chavez que ya la tienen el vehiculo en el taller. ALCANZAR: Viene de correr en Gualeguaychú en la categoria Alma en la Clase Dos donde Agostino Giordano alcanzó el décimo puesto en la final con el Fiat Uno que atiende el IRT el chasis y la motorizacion de Enrique Bustos. EXPLICAR: En el asado de producción de programa deportivo entre los periodistas presentes no salían del asombro cuando Eduardo Carvallo comenzó a explicar de sus conocimientos del mundo deportivo del automovilismo dando una clase que los dejó callados a todos. Lo tenían al Edu?! CONTINUAR: Ya tomó la decisión de continuar en la categoria Procar en la Clase A tras alejarse del Turismo Cuatromil Argentino y seguirá todo el campeonato con el mismo equipo con la atención del auto por el equipo de Canaggio y el motor a cargo de Matias Guillen. REUNION: Dias atrás se desarrolló en su sede la categoria TC Regional su reunión luego de varios meses sin poder utilizarla por el tema de la pandemia donde los pilotos de la clase de los chasis que se plantearon varios temas pensando en el futuro. REGRESO: El regreso a la alta competencia por parte de Victor Gonzalez se concreto en la categoria Alma en la Clase TC 1100 donde en la carrera de Gualeguaychú alcanzó el puesto séptimo con la atención del auto por parte del propio equipo personal. OCTAVO: Juan Carlos Suarez viene de correr en la categoría Pako en la última fecha del campeonato donde el pájaro quedó en el puesto octavo en la final lo que dejó conforme y yo quedó establecido si continuará en la categoria todo el torneo que se manejará basado en las cuestiones económicas. PUESTO: El Super TC 2000 viene de correr en el autódromo capitalino el pasado fin de semana donde el piloto local Matias Milla clasificó décimo para llegar noveno en la primera carrera para terminar en el puesto sexto en la final con el Renault del equipo oficial. DECIDIR: Finalmente Ivan Gonzalez decidió correr todo el campeonato en la categoria GT 900 en la Clase A donde pudo debutar dias atrás y de común con su equipo el zarateño le dará curso a esta posibilidad en la categoria de los Fiat. CHEVY: La realidad es que Ivan Gonzalez posee una Chevy terminada para sumarse a la categoria TC Regional en la Clase GTB la cual está lista para correr pero el tema del presupuesto no permite que ya esté en pista y su idea es llegar a realizar una competencia al menos para saber donde está parado con la Chevy y se está trabajando para ante del primer parte del calendario esté en pista mas allá de pulir como mencionamos mas arriba. CONCRETAR: Como lo deseaba Ludmila Rodriguez pudo debutar días atrás en la categoria Alma en tierras entrerrianas donde terminó en la final quedó décimo sexta con el auto que cuenta con la motorización de Antonio Toledo y la señorita concretó un nuevo escalón en su pleno crecimiento de piloto. AVANZAR: Sergio Tapié sigue avanzando con su proyecto del armado del primer auto eléctrico en la ciudad de Campana que ya provocó mucha curiosidad de quienes lo observaron en el taller y esta al servicio de quienes quieran ir a conocerlo en la calle Laprida. INTERESANTE: El proyecto va tomando un crecimiento interesante y por estos días una empresa dedicada a la fabricación de baterias está cerrando su incorporación a este emprendimiento poniendo todo su infraestructura al servicio de esta posibilidad de orden local. CASCO: El auto ya está en funcionamiento y el mismo está armando en un casco Ford Kart y además ya también se trabaja en motos las cuales están en marcha para tener otras propuestas. DESEAR: Si a lo largo del presente campeonato se va avcanzando dentro de los parámetros que el Tano desea su intención es continuar en la categoría con su Fiat Uno y evaluar poder realizar su carrera en el automovilismo y no salir de acá algunos campeonatos en esta categoria que es lo que asegura Adriano Zarantonello. SEXTO: El TC 1100 de Alma viene de arrancar su campeonato donde el campanense Gastón Fernandez fue parte del mismo donde en la final alcanzó el sexto lugar para la alegría de todo el equipo con papá Guillermo que trabaja en el auto para alcanzar un buen rendimiento. ROTAX: La categoria Rotax ya confirmó su próxima carrera el venidero fin de semana en el kartódromo de Zárate para llevar adelante la segunda competencia del presente campeonato así lo hicieron saber los dirigentes de la misma donde vienen corriendo los hermanos Santino y Bautista y el tio Federico Panetta de campana y Gabriel De Lucca de Zárate que utilizaran el circuito número nueve. PODIO: Se desarrolló el comienzo de la categoria de los cuatriciclos donde el equipo de Debesa Mx volvió a realizar un podio lo que marca en el nivel que se mantiene en la estructura de la calle Jacob. KARTÓDROMO: En reciente nota radial le preguntaron al intendente de Campana si se podia llegar a tener un kartódromo en la ciudad en un futuro a lo cual dejó entrever que si algún empresario o una empresa está dispuesto a realizarlo no se descarta que se concrete. NUEVOS: Nuevos autos llegan al equipo del JRT ante el arranque del campeonato para la clase dos y tres de la categoria Alma donde esto potencia los trabajos en el equipo de Juan Sbarra. LAGRIMÓN: A propósito de Juan Sbarra junto a su hermano Diego lograron vender su casa rodante con la cual visitaron infinidades de autódromos recorriendo el país y días atrás alguien decidió comprar la misma lo que finalmente se llevó la misma y el hecho mas curioso que los hermanos les cayó un lagrimón y aseguran que muchos recuerdos se fueron en ella. LUGAR: Buen arranque de Ariel Melon en la categoria de motocross enduro donde viene de correr en la ciudad de Pergamino alcanzando el sexto lugar en la final tras haber quedado en el puesto décimo quinto con el Fiat Uno que cuenta con la atención del chasis por parte de Mariano Novoa y la motorización de Fabian Carranza. PROMOTORAS: Curiosamente en los últimos días se lo pudo ver muy ocupado a Fernando Moreno en la búsqueda de promotoras para un emprendimiento comercial que lo mostró mas motivado que cuando corren las picadas en San Pedro. DEPORTE: En reciente nota en la página de Facebook de Rincón Tuerca el ahora ex piloto de Karting Marcelo Trápani dejó muy en claro que volvió al tenis su deporte preferido el que practica todas las semanas dejando el volante por la raqueta. DISFRUTAR: Hubo declaraciones de Diego Ramieri en nota televisiva donde aseguró que el disfruta mucho su trabajo que es atender autos de carrera en pista y no cree que correr lo pueda motivar demasiado desarrollando sus tareas laborales en el JRT. Mirá vos! EXPLOTANDO: Parece que el nuevo emprendimiento del piloto de Jeep pasa por las cuestiones gastronómicas donde aparece en el mercado local los frascos de berenjena en escabeche que están explotando el nivel que le imprime Sandro Ariú. LOGRAR: Ante no lograr obtener el tema presupuesto resuelto se tomó la decisión de no estar en la última presentación de las picadas en San Pedro y Francisco Iglesias sigue trabajando en su auto. AFUERA: Parece raro que el motorista atienda a sus motores desde afuera del evento donde se está realizando la carrera y desde ese lugar si es necesario se trabaja con mucho cuidado. Sin duda la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida. Cosas de gordos vio? TC 2000: La categoria visita el autódromo capitalino por otra carrera de su campeonato en este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. DEDICAR: Viene de picar en San Pedro y el representante de Zárate Cristian Iglesias ganó en la clase diez lo que puso muy contento al cabezón que se lo dedicó a su señora. FECHA: Continuando con las picadas los organizadores hicieron saber que la próxima fecha del campeonato "Osvaldo Morresi" será el venidero 10 de abril. ACORDE: Hubo una declaración de Pablo Clerici que puso de manifiesto que la falta de un presupuesto acorde para correr en karting lo dejó parado en este momento del campeonato de la categoria Kart Plus. KAME: Esta especialidad del karting está realizando su nueva fecha del campeonato en el kartódromo de Marcos Paz durante este fin de semana que arrancan desde las 10 hs. CONFIRMACION: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la categoria de Karting IAME confirmaron que la segunda fecha se llevaba adelante en el kartódromo de Ciudad Evita el venidero 4 de abril. ROTAX ARGENTINO: En cuanto al campeonato argentino de Karting se confirmó el kartódromo de la ciudad de Trenque Lauquen los venideros 24 y 25 de abril para darle curso a esta competencia de nivel nacional. TRABAJOS: Avanzan los trabajos a pleno en la camioneta Cherokke del representante local Enzo Valle que está dispuesto a presentarse en la carrera a desarrollarse en Bolivar para esta especialidad tan atractiva y muy agradable para poder observar. ALGUNAS: En esta sección dimos cuenta que German Henze vuelve a correr en el motocross enduro y el representante local ya apunta a mitad del campeonato donde hará algunas carreras. SUPER TC 2000: Nueva incursión en el autódromo capitalino por parte de la categoria este fin de semana llevando adelante la segunda carrera del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. SUMARSE: Finalmente de a poco comenzaron los trabajos en su auto para el TC 1600 de Alma donde en su taller se realizan los armados de este auto que Damian Toledo desea terminar para sumarse en la categoria sin contar el mejor presupuesto para tal emprendimiento. GIRAR: Sin duda inolvidable para la kartista Cintia Bertozzi fue su llegada al autódromo Galvez donde pudo girar con los autos deportivos de la terminal donde trabaja y además pudo girar con Julian Santerio tras ella poder mostrar sus condiciones conductivas. Hasta Herrero quedó sorprendido. FORMULA RENAULT: La categoria fábrica de talentos vuelve a presentarse este fin de semana en el autódromo Galvez para iniciar su campeonato donde televisa Canal 13 a través del programa Carburando.

