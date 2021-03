» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 23/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Interna UCR: en Campana ganó Posse













Abad ganó en provincia; Posse en Campana El intendente de San Isidro cosecho el 56,51 por ciento de los votos emitidos en nuestra ciudad. La concejal Romina Buzzini, que apoyaba a Maximiliano Abad, seguirá como presidenta del Comité local de la Unión Cívica Radical. La interna radical de Campana dejó resultados que difieren de los de provincia: la lista de Protagonismo Radical que encabezaba el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se alzó con el triunfo, cosechando el 56,51 por ciento de los votos. Así lo informó la propia UCR de la provincia de Buenos Aires, confirmado los porcentajes obtenidos por cada agrupación en disputa. En total, la lista comandada por el jefe comunal obtuvo el 56,51 por ciento de los 1.060 votos emitidos en nuestra ciudad, contra 43,49 por ciento conseguido por la lista Adelante Buenos Aires de Maximiliano Abad. De esta manera, el afiliado radical de Campana se diferenció de la tendencia registrada en Provincia, donde Abad habría obtenido una leve pero decisiva ventaja sobre Posse (ver página 4). En nuestra ciudad, las diferentes tendencias radicales habían acordado una lista de unidad para conformar la nueva comisión directiva. Sin embargo, a nivel provincial los popes radicales se fueron referenciando con Abad o con Posse, lo que le dio un carácter competitivo a esta elección a pesar de que ya estaba claro cuál sería el futuro del Comité Radical local. Carlos Gómez, que asumirá como vicepresidente y era uno de los líderes radicales alineados con Posse, sostuvo que con su voto el afiliado local expresó una voluntad de cambio en el partido. "El oficialismo se tiene que poner a pensar qué quieren los afiliados", sostuvo Gómez en relación a Romina Buzzini -continuará en el cargo como presidenta- y los concejales Luis Gómez y Karina Sala. "Los afiliados de Campana quieren tomar otra dirección, no están contentos con los representantes que tienen o de otra forma habrían ganado". "Estamos hablando de que tres concejales y también la Juventud Radical en su mayoría militó y trabajo para Abad, y aun así perdieron", formuló el exedil. Y expresó: "Nosotros no queremos tener discusiones con nadie, sino solo que el partido sea de los radicales y que nadie nos ponga a los candidatos a dedo como hasta ahora". "Estoy contenta por Maxi Abad y también por lo que hicimos a nivel local, donde no perdimos por mucho a pesar de que la otra lista era apoyada por referentes como Carlos Gómez, Carlos Cazador y Alberto Giordanelli", expresó Romina Buzzini, reelecta para continuar en el cargo de presidenta del Comité Radical Campana. "Saludé y felicité a Carlitos Gómez, a Cazador, a Alberto y a Alejandro Deppeler que eran los representantes de Posse en Campana. Nosotros estamos conformes con el resultado porque éramos apenas un sector encabezado junto a los concejales Luis Gómez y Karina Sala", manifestó Buzzini anoche en diálogo con La Auténtica Defensa. Y añadió: "Creo que el voto a nuestra lista tiene que con un sentimiento de historia hacia el partido. Nuestro sector es de los que siempre estuvo en el radicalismo, alineados con nuestras convicciones, siendo institucionales. El otro espacio es menos consistente. De hecho, Posse mayormente juega con su unión vecinal y no con el partido. Creo que la gente vio en Maxi Abad reflejada la coherencia del radicalismo". Por otro lado, Buzzini manifestó que la UCR debe "mejorar la participación" en los espacios que integra. "Más allá del 2021 el trabajo del partido tiene que ser la posibilidad de plantearse ir a una interna con el PRO. Dependerá de la coyuntura, pero si sigue en Juntos por el Cambio el objetivo final debe ser poder jugar una interna en igualdad de condiciones en cuanto a candidatos, después elegirá la gente", sostuvo la referente. Consultada si esa interna también debe darse en Campana, contestó de manera categórica: "Sí, por supuesto". Los comicios se llevaron a cabo en centros de votación montados dentro de escuelas de los barrios Las Praderas, Otamendi, Villanueva y el centro de la ciudad. Según trascendió, no se registraron incidentes y la votación se desarrolló con normalidad. Tanto desde la lista Adelante Buenos Aires como desde Protagonismo Radical destacaron los índices de participación. Donde si se impuso el oficialismo fue a nivel de la juventud: allí Innovación Radical Campana, que llevaba a Adriano Modarelli como candidato a presidente y era apoyado por el titular saliente Augusto Castro Sala, ganó con 81 de los 106 votos emitidos por sobre la lista de Protagonismo Radical. De esta forma se quedó con los espacios de representación a nivel provincial "Primero y principal, quiero remarcar la gran participación de los jóvenes en esta elección, sea para la línea interna que sea. Votó la mitad del padrón afiliado de jóvenes, lo que para nosotros fue una sorpresa", manifestó Castro Sala, para quien el triunfo obedeció a que la militancia "se dio cuenta del trabajo militante y territorial que venimos desplegando desde 2018 en Campana como en la Primera Sección Electoral". La Comisión Directiva de la JR local quedó conformada por Jeremías Orona como secretario general, Cecilia Sala como vice y Modarelli como presidente. Por Protagonismo Radical asumirá Pablo Reynoso como vocal. "El 76 por ciento de votos que sacamos en los comicios locales es una demostración de los jóvenes de nuestra ciudad que nos dice que este es el camino", aseveró Modarelli. "Trabajando juntos, dialogando con el vecino y utilizando a la política como una herramienta de transformación social, vamos a poder hacer no solo de la ciudad sino de la provincia algo mejor", agregó el flamante titular de la Juventud Radical. "El ir a votar es una demostración latente de la democracia en la que vivimos y de la que siempre tenemos que estar más que agradecidos. Se debe estar contentos y agradecidos de la democracia pero nunca conforme: cada vez debemos exigirle más a los políticos, dejando de normalizar ciertas situaciones, la corrupción, las mentiras, los malos funcionamientos, porque cuando lo hacemos es cuando los aceptamos", sostuvo.



Carlos Gómez asumirá como vicepresidente en el comité local. "Los afiliados de Campana quieren tomar otra dirección", manifestó.





Romina Buzzini, que apoyaba a Abad, seguirá como presidenta del Comité local de la UCR.





