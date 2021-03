» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 23/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Ángela Medina:

"Hay concejales que presentan proyectos sin saber el plan Jurisdiccional ni protocolos"







La concejal de Juntos por el Cambio, Ángela Medina, hizo referencia a un proyecto de comunicación presentado por un bloque opositor, solicitando provisión de alimentos de desayuno para alumnos. La concejal de Juntos por el Cambio, Ángela Medina, cuestionó un proyecto de comunicación presentado por el bloque UV Calixto Dellepiane, solicitando provisión de alimentos de desayuno para alumnos de la Escuela de Isla Talavera. "Este proyecto refleja que hay concejales que presentan proyectos sin conocer el Plan Jurisdiccional de la Dirección General de Escuelas ni los protocolos vigentes por Covid-19", enfatizó. Y explicó: "Si bien todos queremos que los alumnos tengan acceso a sus respectivos alimentos, desde el Concejo Deliberante no tenemos las facultades para decirlo ya que eso depende del Gobierno Provincial". Actualmente, auxiliares y directivos no pueden manipular ningún tipo de alimentos a fin de no romper las burbujas, solo los docentes pueden proveer agua potable en caso que el niño lo requiera. En tanto que, sostuvo que "el Ministerio de Educación, que es quien otorga el dinero para el SAE, no tiene partida presupuestaria destinada a los comedores de las escuelas porque, dado a la pandemia, no está permitido su funcionamiento. Manifiestan que, con los módulos alimenticios, cubren las necesidades, pero no se atendió a las realidades que tenemos en la isla de Campana". "A nosotros nos interesa que los alumnos reciban los alimentos, por eso desde el Municipio le dieron continuidad al módulo que garantiza que cada uno reciba los alimentos en sus domicilios", concluyó Medina.

Medina argumentó que si bien todos desean que los alumnos tengan acceso a sus respectivos alimentos, desde el Concejo Deliberante no tienen las facultades para decidirlo.



Ángela Medina:

"Hay concejales que presentan proyectos sin saber el plan Jurisdiccional ni protocolos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar