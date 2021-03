» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 23/mar/2021 de La Auténtica Defensa. "Es preocupante el bajo número de vecinos que fueron vacunados hasta ahora", aseguró Casaretto







"Según los datos de La Campora, que es quien maneja la vacunación, menos del 1,5% de la población de la ciudad recibió las dos dosis de alguna de las vacunas. Se ha vacunado a un bajo número de los adultos mayores y grupos de riego, y eso es sumamente alarmante ante una segunda ola", destacó la Presidenta del HCD. La presidenta del Concejo Deliberante, Marina Casaretto, manifestó su preocupación por la lenta llegada de vacunas a la ciudad y el bajo nivel de personas inmunizadas hasta el momento. "Según los datos que dieron a conocer los concejales de La Campora, que son quienes manejan la vacunación en la ciudad, se aplicaron solo 9.039 vacunas, pero 7.529 corresponden a la primera dosis y apenas 1.519 son segundas de la dosis, es decir que, en el mejor de los casos, estamos hablando que apenas el 1,5% de los campanenses están inmunizados", explicó Casaretto. "El nivel de vacunación es muy lento y vamos a tardar meses –a este ritmo- en poder terminar de inmunizar a los más de 20 mil adultos mayores de la ciudad y los miles de pacientes de riesgo. Nos prometieron una lluvia de vacunas y eso no pasó. Ahora sabemos que viene una segunda ola, y lamentablemente nuestros vecinos más vulnerables no van a estar protegidos", destacó la titular del HCD. "Vimos que siguen vacunando a jóvenes, a personas que no tienen riesgo de vida. El sistema de vacunación sigue siendo deficiente, pero el mayor problema es que no hay vacunas", finalizó Casaretto.

Presidenta del Concejo Deliberante, Marina Casaretto



"Es preocupante el bajo número de vecinos que fueron vacunados hasta ahora", aseguró Casaretto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar