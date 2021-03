» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 23/mar/2021 de La Auténtica Defensa. De Todo Un Poco:

Opiniones Ciudadanas (Parte 4)

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

Opiniones Ciudadanas El mensaje de M y su captor: Ya mucho se ha dicho, por lo cual en cuanto al hecho no creo se pueda aportar algo. Pero hoy, escuchando las palabras de un conductor de televisión, fue como si un resplandor iluminara mi pensamiento, poniendo en él una serie de interpretaciones que, no había escuchado todavía, basadas en el hecho de dos personas, con una cantidad de limitaciones y sin pensarlo, tuvieran en jaque a un país, que se considera soberano, durante consideremos cuatro días, con todos los aparatos disponibles para cumplir con sus funciones de búsqueda y cientos de personas afectadas al cumplimiento de una sola cosa, salvar a una personita de lo que podría hacerle perder la vida. Y Dios estuvo ahí. Porque de maldades estamos llenos, y nos quiso demostrar que lo que sucede no siempre es lo que parece. En mi visión de lo sucedido es que, una niña y un hombre, tal vez no en su sano juicio, sin quererlo ni saber lo que pasaba deambularon sin ton ni son por kilómetros en zonas densamente pobladas, por aproximadamente 96 horas sin que nadie se percatara de ello, y por un hecho fortuito alguien que ve a sus semejantes, no que pasan a su lado ignorándolos, da el paso necesario para que termine esta, hasta ese momento pesadilla para muchos y simple paseo para otros. En momentos como los que estamos pasando en nuestra querida Argentina, veo una demostración que de nada vale la fuerza, la organización, "el poder", si quien nos creó decidió otra cosa. Todo nos indica que hasta la más débil criatura puede llegar a hacer que quedes en ridículo cuando menos lo pienses. Hay dos mensajes más que se ven en todo lo sucedido. El primero, de las cientos de personas con las que pueden haberse cruzado los buscados, solo una fue la que los vio. Esto enseña que muy poco les importan sus semejantes a la gran mayoría, pues los "vio" una sola persona, no obstante el gran aparato de búsqueda montado con la difusión de fotos y descripciones. Debemos tener una mayor empatía por nuestros semejantes, una simple mirada o una sonrisa puede llegar a salvar una vida. Y el segundo se consideraría un "acto de amor", cuando una joven oficial de la policía le brinda a la pequeña su campera, levantándola y abrazándola. Fue un acto espontáneo. No preparado como los que estamos acostumbrados a ver. ¿No habrá llegado el momento para pensar un poco más con el corazón y no con el bolsillo?

