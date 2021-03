» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 23/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Campana celebró el "Día Mundial del Síndrome de Down" con una caravana







El Municipio, junto a la vecina Mónica Navarro y su hijo Juan Manuel, adaptaron la tradicional caminata a fin de visibilizar y concientizar a los vecinos sobre esta condición. A los efectos de visibilizar y concientizar a los vecinos, el Municipio acompañó y puso los recursos necesarios para que se lleve a cabo la caravana en celebración del "Día Mundial del Síndrome de Down", adaptando así la tradicional caminata por el contexto de pandemia, que este año fue bajo la consigna "Todxs somos diferentes. Todxs somos iguales". Luego de concentrarse en la Plaza Eduardo Costa, una gran cantidad de vehículos circularon por la avenida Rocca luciendo globos azules, color que caracteriza a dicha condición, y haciendo sonar con mucha alegría sus bocinas y sirenas al unísono. Junto a la vecina, Monina Navarro, y su hijo Juan Manuel, que llevan adelante esta acción desde hace muchos años, fueron parte de la propuesta, la secretaria de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi; el subsecretario de Desarrollo Humano, Mariano Fiore; y la directora de Discapacidad, Márgara Pons. Para garantizar la seguridad de los participantes de la caravana, personal de la Dirección General de Tránsito y Transporte fue abriendo paso de los vehículos. Finalmente, la actividad regresó al principal espacio público de la ciudad, donde los autos despidieron a Juan Manuel, quien bajó a saludar a todos los que dijeron presente. VIDRIERA EN EL EDIFICIO 6 DE JULIO A fin de mostrar a la sociedad los retos diarios que se enfrentan todas las personas con esta condición y el derecho que tienen de poder desarrollar una vida acorde a sus propias necesidades, la Subsecretaría de Desarrollo Humano, impulsó una muestra fotográfica en la vidriera del Edificio 6 de Julio. Hasta el jueves 25, los campanenses podrán apreciar, desde la vereda de la dependencia ubicada en San Martín 373, una serie de imágenes y medias de goma eva de distintos colores y estampas a fin de seguir concientizando y generar una ciudad más inclusiva, que es a lo que siempre apunta el Municipio.

Los vehículos desfilaron por la avenida Rocca luciendo globos e insignias azules.





Los participantes iniciaron y finalizaron la propuesta de concientización en la Plaza Eduardo Costa.





La Dirección de Tránsito y Transporte colaboró en la caravana, abriendo paso a los vehículos.



