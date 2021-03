Efemérides del día de la fecha, 23 de Marzo

DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL

Celebrado desde el año 1997, en este día se conmemora la entrada en vigor del Convenio que creó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en meteorología, en el año 1950; a su vez, se concientiza acerca de la importancia de la meteorología y la hidrología para el equilibrio del medio ambiente. El tema de este año es "El océano, nuestro clima y nuestro tiempo" y tiene el objetivo de resaltar el vínculo indisociable entre el océano, el clima y el tiempo: "ello resulta de utilidad para entender el mundo en el que vivimos, incluidos los efectos del cambio climático, y refuerza la capacidad de los Miembros tanto para salvar vidas y proteger bienes, al reducir el riesgo de desastres, como para velar por la viabilidad de las economías".

Por otra parte, la OMM recuerda que este año da inicio al Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030), el cual tiene el propósito de promover ideas transformadoras e innovadoras para convertir la oceanografía en una fuente de información que sustente el desarrollo sostenible.

FALLECE ELIZABETH TAYLOR

Elizabeth Rosemond Taylor nació el 27 de febrero del año 1932 en Londres, Inglaterra. Previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la familia Taylor se instaló en Los Ángeles (Estados Unidos), donde la belleza de Elizabeth le abrió las puertas a la gran pantalla; con sólo 10 años debutó, interpretando a Gloria Twine, en la película "Cada minuto nace alguien" (1942). Luego de actuar en las películas "Lassie vuelve a casa" (1943), "Jane Eyre" (1944) y "Las rocas blancas de Dover" (1944), Taylor saltó a la fama con su papel de Velvet Brown en "Fuego de juventud" (1944).

Más adelante, brilló en los films "Mujercitas" (1949), "El padre de la novia" (1950), "Un lugar en el sol" (1951), "Gigante" (1956) y "La gata sobre el tejado de zinc" (1958). En el año 1961 ganó su primer Oscar, en la categoría "Mejor actriz", por su actuación en "Una mujer marcada" (1960) y, cinco años después, volvió a ser galardonada con la estatuilla por su labor en "¿Quién teme a Virginia Woolf?"(1966). En lo que respecta a la televisión, la actriz debutó en este medio en el año 1973 en la película "Se divorcia él - Se divorcia ella"; a ésta le siguieron "El pájaro azul" (1976) y "El espejo roto" (1980), entre otras. En cuanto al teatro, Taylor actuó y fue productora ejecutiva de las obras "Los pequeños zorros" (1981) y "Vidas privadas" (1983).

Falleció en el año 2011 en California, Estados Unidos.

"7 RINGS" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 2019, el sencillo "7 Rings" de Ariana Grande destronaba a "Sucker" de los "Jonas Brothers" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al disco "Thank U, Next" (2019) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Victoria Monét, Kimberly Krysiuk y Tayla Parx, la canción está inspirada en un día en el que la artista fue a la joyería Tiffany & Co y terminó comprando anillos de compromiso: "cuando esperas en Tiffany´s te dan champagne, nos embriagaron así que compré 7 anillos de compromiso y cuando volví al estudio se los di a todos como anillos de la amistad. Por eso surgió la idea de la canción".