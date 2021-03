» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 23/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

El campanense fue 5º durante gran parte de la carrera, pero en los minutos finales fue superado por Pernía y Fineschi. El ganador fue Canapino, mientras Ardusso y Santero completaron el podio. El domingo se completó la segunda fecha del Campeonato 2021 del Súper TC2000, la categoría con más tecnología del automovilismo nacional. Fue en el circuito 9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, donde el campanense Matías Milla (Renault Castrol Team) culminó en el 7º puesto. El piloto de nuestra ciudad largó desde el sexto lugar, pero en la partida misma le ganó a Tomás Gagliardi Genné y se ubicó en la quinta posición. Allí se mantuvo durante casi toda la carrera, hasta que después del relanzamiento por el despiste de Tomás Cingolani, en los minutos finales de la prueba, fue superado por sus otros compañeros de equipo, Leonel Pernía y Damián Fineschi. "Podríamos haber terminado más adelante, teníamos para más. Me quedaron tres "push to pass" (botón de potencia) por usar, porque me los guardé para el final, pero lamentablemente no funcionó y me quitó la posibilidad de alcanzar algún puesto más. Ésa es la bronca", contó Milla tras la carrera. "Está la tranquilidad de saber que el auto sigue evolucionando y se muestra firme, sin perder rendimiento con el correr de las vueltas. Creo que con el paso de las carreras esta nueva forma de administrar la potencia se va a ir perfeccionando y nosotros vamos a poder aprovecharla", agregó. El ganador de esta segunda fecha fue Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), quien ya había ganado la clasificación y la carrera clasificatoria. El podio lo completaron Facundo Ardusso (Honda) y Julián Santero (Toyota). Cuarto arribó Pernía, quien tras dar cuenta de Milla también superó a Bernardo Llaver (Chevrolet), que finalizó en el quinto puesto. Con estos resultados, el Top 3 de las posiciones del campeonato quedó de la siguiente manera: 1) Pernía, 39 puntos; 2) Santero, 34 puntos; y 3) Canapino, 31 puntos. Al cuarto lugar cayó Matías Rossi (Toyota; 25 puntos), ausente en esta fecha tras dar positivo de coronavirus. Por su parte, Milla se mantiene 8º, ahora con 11 unidades. La próxima fecha de la categoría será el 10 y 11 de abril en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba.

