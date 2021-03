» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 23/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

A pesar que jugaba con dos hombres más, necesitó de un penal para abrir el partido. Finalmente, venció 3-0 como local a Riestra con un triplete de Magnín. Por su parte, Villa Dálmine quedó compartiendo el 10º puesto de la Zona B. La segunda fecha del Campeonato 2021 de la Primera Nacional se cerró anoche, en Victoria, donde Tigre se impuso 3-0 como local sobre Deportivo Riestra con un triplete de Pablo Magnín, nuevo goleador del certamen (llegó a cuatro y supera por uno a Ezequiel Cérica). Sin embargo, al Matador le costó abrir el partido. Y eso que el visitante sufrió las expulsiones de Víctor Gómez y Gustavo Benítez a los 26 y 49 minutos de partido. Incluso, los dirigidos por Diego Martínez necesitaron de un polémico penal (no pareció) sancionado por Rodrigo Rivero a los 62 minutos para encaminar el triunfo. Así, Tigre sumó sus primeros tres puntos del certamen y se ubicó en el quinto puesto de la Zona A que lideran con puntaje ideal Gimnasia de Mendoza (el domingo superó 1-0 a Quilmes como visitante), Belgrano de Córdoba (el sábado le ganó 1-0 a Alvarado en Mar del Plata) y Mitre de Santiago del Estero (derrotó 3-2 como local a Almirante Brown con doblete de Cérica). En el cuarto puesto, con 4 unidades, se ubica Atlanta, que ayer igualó sin goles como local frente a Nueva Chicago. Deportivo Riestra, por su parte, cosechó su segunda caída consecutiva y se encuentra en el fondo de la tabla de la Zona B junto a Chacarita, que quedó libre en esta segunda fecha después de perder el clásico ante Atlanta en el debut. En la Zona B, un solo equipo tiene puntaje ideal: Güemes de Santiago del Estero, que el sábado había vencido 2-1 a Tristán Suárez. El domingo se dieron dos empates: Guillermo Brown de Puerto Madryn, próximo rival de Villa Dálmine, igualó sin goles como local ante San Martín de San Juan, mientras Brown de Adrogué empató 1-1 con All Boys. Ayer se cerró la programación de la segunda fecha de la Zona B con una lluvia de goles en Mendoza, donde Independiente Rivadavia le ganó 4-3 a San Telmo para convertirse en uno de los escoltas de Güemes. Los otros tres son Santamarina, Brown (A) y San Martín (SJ), todos con 4 unidades. Por su parte, Villa Dálmine comparte el 10º puesto junto a Barracas Central, Defensores de Belgrano e Instituto, todos con 2 puntos. Hasta el momento, el Violeta y La Gloria son los únicos dos equipos que no recibieron goles en la Zona B. Al mismo tiempo, son dos de los tres conjuntos que todavía no han marcado. El otro es Guillermo Brown, que el domingo estará enfrentando al elenco de Felipe De la Riva desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini.



