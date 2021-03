El sábado comenzó el torneo de divisiones inferiores de la Federación Metropolitana. El pasado sábado comenzó el torneo de divisiones inferiores de la Federación Metropolitana de Vóley y, de esa manera, las categorías juveniles del Club Ciudad de Campana volvieron a la competencia oficial después del largo parate que impuso la pandemia de coronavirus. La tira femenina del CCC visitó a Náutico Zárate por la primera fecha de la Zona A de la Región 4 de este certamen que, justamente, dividió a los equipos por nivel y regiones. Y los resultados obtenidos por las chicas dirigidas por Jorgelina Allegri y Milagros Scabini fueron los siguientes: -Sub 15: Náutico Zárate 3 – Ciudad de Campana 1. -Sub 17: Náutico Zárate 2 – Ciudad de Campana 3. -Sub 19: Náutico Zárate 3 – Ciudad de Campana 0. -Sub 21: Náutico Zárate 3 – Ciudad de Campana 0. Por la próxima fecha, las Tricolores se enfrentarán nuevamente con el Ancla el domingo 28, esta vez como local, desde las 11 de la mañana.

EL EQUIPO DE LA CATEGORÍA SUB 17 QUE PRESENTÓ EL TRICOLOR EN LA RIBERA DE LA VECINA CIUDAD.



Vóley:

Las categorías juveniles del CCC visitaron a Náutico Zárate

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar