» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 23/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

23 de Marzo de 2021







ÁBILA PARTE A EE.UU. Aunque todavía no fue confirmado oficialmente, el delantero Ramón Ábila dejaría Boca Juniors para jugar en el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. La operación se realizaría a través de un préstamo hasta fin de año, con opción de compra. Wanchope tiene contrato con el Xeneize hasta junio de 2022 y actualmente no tiene lugar en el conjunto que dirige Miguel Ángel Russo.



COPA ARGENTINA Por la segunda ronda del certamen, Gimnasia y Esgrima de La Plata se mide hoy frente a Dock Sud en un partido que comenzará a las 22.10 (TyC Sports). El ganador de este duelo se convertirá en el rival de Argentinos Juniors en los Octavos de Final. KUDELKA, EL ELEGIDO Huracán está negociando el retorno del entrenador Frank Kudelka, quien tras dejar Newells se convertiría en el reemplazante de Israel Damonte. Mientras tanto, el Globo prepara con dupla interina (Gabriel Rinaldi y Gastón Casas) los 18 minutos que debe completar el miércoles frente a Atlético Tucumán. SUB 23: EN JAPÓN La Selección Argentina Sub 23, que se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio, disputará esta semana dos amistosos ante Japón: el primero será este viernes desde las 7.00 (hora argentina) y el segundo, el lunes, a partir de las 7.45. La delegación partió el domingo por la noche con los 11 citados del fútbol local. Los otros diez jugadores convocados, quienes actúan en Europa, tenían previsto sumarse en la escala planificada en Qatar. MESSI LLEGÓ A 700 Con un doblete ante Real Sociedad, Lionel Messi alcanzó los 700 goles en Barcelona, justo en el mismo partido en el que se convirtió en el jugador con más presencias en la historia del club (768 encuentros). El conjunto catalán goleó 6-1 como visitante y se mantuvo a cuatro puntos del líder Atlético Madrid, que le ganó 1-0 a Alavés con gol de Luis Suárez. En la tabla por el Pichichi de la temporada, el rosarino suma 23 tantos, mientras el uruguayo acumula 19. GAICH A LA JUVE Adolfo Gaich convirtió su segundo tanto en la Serie A y fue uno que valió por un triunfo enorme: Benevento venció 1-0 como visitante a Juventus, que ahora comparte el tercer puesto con Atalanta (ambos tienen 55 puntos). El escolta Milan (59) le ganó 3-2 a domicilio a Fiorentina, mientras el líder Inter (65) no jugó ante Sassuolo (encuentro postergado). GRITÓ DI MARÍA Después del difícil momento que debió atravesar (asaltaron su casa cuando su familia estaba dentro), Ángel Di María anotó en la victoria de Paris Saint Germain, que venció 4-2 como visitante a Lyon en duelo de escoltas. Y como Lille cayó 2-1 como local ante Nimes, ahora el PSG comparte la cima con 63 unidades. Por detrás se ubican Lyon (60) y Monaco (59). LEICESTER Y CHELSEA Por los Cuartos de Final de la FA Cup de Inglaterra, Leicester superó 3-1 a Manchester United, mientras Chelsea le ganó 2-0 a Sheffield United. De esta manera, en semifinales se medirán: Manchester City vs Chelsea y Southampton vs Leicester.

Breves: Fútbol

23 de Marzo de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar