» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 24/mar/2021 de La Auténtica Defensa. El Frente Grande Campana homenajeará hoy a Miguel Di Fino







Con motivo del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, el espacio perteneciente al Frente de Todos, recordará al destacado historiador local. "Miguel fue un restaurador de una parte de la historia de Campana que quisieron ocultar", expresó Gustavo Parravicini. En el marco del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, el Frente Grande Campana hoy le rendirá homenaje al historiador local y docente Miguel Di Fino, fallecido en octubre del año pasado. En primera instancia se descubrirá una placa a las 11 de la mañana en el frente de su casa, Paso 480, y luego, acompañando la campaña nacional "Plantamos Memoria" se plantará un árbol en el patio del Instituto 15, en conjunto con los integrantes de la FM de la institución. "Miguel fue un restaurador de una parte de la historia de Campana que quisieron ocultar, por su trabajo y en su nombre hacemos este homenaje que es extensible a todas los compañeros y compañeras víctimas de la última dictadura. Su trabajo autorizó la verdad en Campana, fue esclarecedor para conocer qué sucedió en nuestra ciudad durante esa época nefasta. Por eso, pensamos que este humilde homenaje no sólo es a su persona, sino también a su trabajo y al recuerdo de todos los compañeros y compañeras víctimas de la última dictadura cívico militar. Para nosotros es un honor que su familia nos permita realizar estos reconocimientos", señaló Gustavo Parra-vicini, presidente del Frente Grande Campana. Esposo de Marisa con quien tuvo a Lucía y a Mariano, Di Fino era Profesor en Historia egresado del Instituto 15, donde se desempeñó como docente en las carreras de Historia, Geografía y Comunicación Social. Además, cómo Técnico Superior en Cine Documental y Tecnología educativa, ejerció como profesor de la Escuela de Arte en la cátedra de Medios Audiovisuales de la carrera de Diseño Gráfico. Fue miembro fundador del Observatorio de DD.HH. en Campana e impulsor de la Causa 5310 (hoy Caso Nº 296 de la Causa 4012. Campo de Mayo) aportando luz a la investigación de los delitos de Lesa Humanidad cometidos en nuestra zona, así como también la identificación de los centros clandestinos de detención. En línea con ese compromiso, fue autor de los trabajos de investigación "Sobre ausencias y exilios" (2000), y "De solitarios sueños y utopías truncas" (2001), ambos en colaboración y, de forma individual, "Recordando el olvido" (2010). Entre el 2001 y el 2013 fue colaborador semanal de La Auténtica Defensa, jerarquizando estas páginas con "La Dominguera", columna que era esperada con avidez por nuestros lectores quienes disfrutaban de su pluma aguda y picante a la hora de comentar la coyuntura política nacional y local. En 2016 publicó su último trabajo: "Relatos desparejos (ficciones en una ciudad de la furia)", libro de cuentos plagado de guiños y referencias locales, donde se relatan episodios ficcionales y no tanto de nuestro "pago chico", como tanto le gustaba decir a él. En ese volumen incluyó el cuento "Partisano", que resultó ganador del 1er. Premio de Narrativa del II Concurso Literario Nacional de Poesía y Narrativa organizado por CTERA en el año 2003, y que publicamos a continuación. PARTISANO Al tipo lo dieron por bueno en la UOM de Campana... La carta de recomendación decía por alguna parte que "el Dr. Adolfo Puenzo ha prestado servicios de alta calidad científica y profesional en diversas unidades del Ejército y se ha distinguido en su labor". Encima la firmaba el general Jordán Ello Carreras que era interventor del gremio y de la obra social a nivel nacional. Así que, más claro, imposible. No por nada habrá sido -farfulló el tipo-, que lo mandaron en el año ´77 en que los problemas y despelotes que otrora hiciera el zurdaje en la fábrica hablan amainado, aunque la patronal presionaba constantemente para que la "limpieza" continuara. Después de todo, el que no había sido chupado, tabicado y desaparecido, seguro era boleta cuando lo trasladaban del Tolueno, la Comisaría o el Tiro Federal, a algún descampado o basural de la zona. Eso sí: el Chilo Bargas sabía -o al menos intuía- que al tordo ese lo mandaron para hacer algún laburito fino con el sanatorio del sindicato. "Más se decía-, seguro que prontito le endosan un ladero para que le oficie de alcahuete". Tal cual. Pocos días después apareció un santiagueño, bien con pelo a lo milico: cortito, tipo crencha, bigotes cortitos y prolijos y "una cara de hijo de puta", le contaba el Chilo a unos cuantos en la reunión de directiva. "No le hace, Chilo, no le hace. El tipo va a trabajar con mantenimiento y si quiere botonear algo que nos joda, me lo llamo al general y le hace rechinar el culo por los pasillos de la clínica - sentenciaba ufano, el Negro Ríos- Tranquilo, Chilo: te lo digo yo…" Acontecimientos posteriores demostrarían que el botoneo no correría para ellos. Para otros, sí. Todo explotó cuando al Barba Togneri, uno que era de la gremial interna antes del Golpe, se le ocurrió volantear en la puerta de fábrica a la salida del tumo de la una, sobre desaparecidos, campos de concentración y "vaya a saber cuántas boludeces más y no va que justo salen el tordo y el buche, lo ven y llaman por teléfono a unos milicos que andaban haciendo pinzas por la cancha de Dálmine. Se le vienen y el pelotudo se quiere rajar y lo bajan de un tiro de FAL en la pierna derecha..." contaba, gesticulando, el Chilo a su habitual audiencia gremial. El Barba entró al sanatorio perdiendo sangre como cordero en el matadero; lo manipularon un poco y lo metieron al quirófano. Mejor hubiera sido que no. De buenas a primeras, el Barba "abandonó" el sanatorio y parece que lo habían metido en cana en la comisaría local. Por infidencias de un tira que tenía un hijo metalúrgico, se supo que la yuta "acondicionó" un sótano en el lugar y que al Barba lo "visitaban" regularmente el tordo y su ladero. El Chilo y los demás sabían cómo la gastaban en ese infierno: picana y parrilla, como mínimo. Y era cierto nomás, ya que al poco tiempo se enteraron que al Barba le había quedado el cuerpo sembrado de pústulas y que 1a pierna herida se le pudrió por gangrena. En "La Defensa Popular" y en "Ideas", sacaron una noticia que contaba sobre la muerte en un enfrentamiento de un tal Marco Togneri, alias "el Barba", "un subversivo montonero que atentaba contra la paz y la concordancia que la sociedad local y el país todo han decidido recuperar definitivamente...". Cuando volvió la democracia, ni el Chilo, ni el Negro, ni los otros, siguieron en el gremio. Eso sí: cedieron gustosos sus lugares a una conducción que "supiera interpretar el compromiso de la hora, en una alianza armoniosa del capital y el trabajo". Al tordo y al buche se les perdió el rastro hasta que por el ´95 reapareció el Dr. Puenzo que, según se comprobó, se recibió de médico en el ´90, demostrando lo trucho de su paso por el sanatorio. Ahora el tipo parece que volvía para hacer carpetas médicas de licencias de los estatales. Y el Chilo, de puro comedido, lo fue a visitar al consultorio que tenía en un edificio en la zona de la barranca al fondo. Tan al fondo como estaba el consultorio, en un pasillo que parecía interminable por la pobreza de luz que no llegaba a gran parte de su recorrido. Golpeó. El tipo, que pareció salir de un escondite en el pasillo, lo reconoció y lo invitó a pasar. Tomaron un café. Charlaron del tiempo en el sanatorio y el tordo no pudo evitar referirse a la suerte que tuvieron de "limpiar a los zurdos" en la fábrica. "Lástima que ahora vuelven con esta boludez de la democracia -sentenció el tipo- Pero no importa: ya volveremos…" El Chilo lo escuchaba atentamente y asentía. El que viera la escena podría interpretar un encuentro entre viejos conocidos cuando, en realidad, eran dos reverendos hijos de puta que se ufanaban de que en cualquier momento volverían a hacer "limpieza". Se saludaron hosca-mente y cada uno, su ruta. Entró en el tumo noche y como el Chilo no escuchaba radio -"Está llena de boludeces y de zurdos", se repetía-, recién se enteró cuando se cruzaba con los del turno siguiente, que comentaban: "¿Viste cómo lo hicieron cagar al tordo ese...? "El Chilo se precipitó sobre un canillita para comprar la "Crónica" y confirmar lo que presentía. Buscó y leyó: a Puenzo le habían pegado dos tiros de escopeta en la cabeza y se la hicieron estallar como un huevo contra la pared del consultorio. Lo raro era que nadie había escuchado nada. "Probablemente - se dijo- porque el consultorio estaba en la loma del orto...". Pero lo que más le llamó la atención era que encontraron la escopeta de dos caños, calibre 16, sin huellas y que un tira declaraba que el fierro era una "Lupara". ¿Lupara... Lupara...?, ¿dónde escuché ese nombre...?". Sí: del viejo del Barba Togneri que alguna vez contara que en Italia le sacudía a los lobos que venían a matarle las ovejas del corral. Sí… sí… del viejo Togneri. Y se acordó cómo lloraba el viejo pidiéndole que encontrara al Barba y él, con su mejor cara de boludo, le decía "Mire, don Togneri, si el Barba no aparece es porque en algo raro andaba…". Se asustó. Apuró el paso para tomar el colectivo. Y pensaba: "Voy, hago la denuncia en la cana y que el juez se encargue de protegerme, por las dudas. Qué joder". Mientras llegaba a su casa, la situación le alborotaba la sesera: "Gringo de mierda -pensaba-, él sabía que al hijo se lo cargaron por indicación nuestra y de la fábrica... ¿qué mierda quiere este viejo?...". El Chilo sabía que pronto se juntaría con los billetes que acumularon con los otros y que debieron guardar a la espera del momento indicado, ahora que parecía ser éste, ahora que el caudillo estaba en el sillón presidencial. "Es de los nuestros", se dijo. No dudó: hacía las valijas y se rajaba sin dar aviso a nadie. Después de todo, seguía en la fábrica como pantalla de gremialista que volvía a ocupar su "querido" puesto de trabajo y, de paso, de vez en cuando anotaba a alguno. A lo mejor por eso, no se dio cuenta de nada raro en la casa cuando se mandó de golpe y el interior le devolvió el calor intenso y lacerante de la explosión que le astilló cada parte de la osamenta. El Chilo se olvidó que sabía que el viejo Togneri había sido partisano peleando contra los alemanes. Y que se especializaba en sabotajes y explosivos.

MIGUEL DI FINO FALLECIÓ EN OCTUBRE DEL 2020, A LOS 66 AÑOS DE EDAD.



El Frente Grande Campana homenajeará hoy a Miguel Di Fino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar